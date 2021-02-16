ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

3 أبريل أول جلسات محاكمة 7 من كبار مسئولي we data للاستيلاء على 240 مليون جنيه

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 12:53 م
شعار النيابة
شعار النيابة
Advertisements
محمد عبدالله
حددت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار عبده عطيه الاودن جلسة 3 ابريل المقبل تكبير  قضية  استيلاء على المال العام  متهم فيها 7 من كبار المسئولين بالشركة المصرية  لنقل للبيانات "we data"، إلى المحاكمة الجنائية العاجلة لاتهامهم بالاستيلاء على 240 مليون جنيه من أموال الشركة.

وكانت النيابة العامة احالت 7 من كبار المسئولين بالشركة المصرية  لنقل للبيانات "we data"، إلى المحاكمة الجنائية العاجلة لاتهامهم بالاستيلاء على 240 مليون جنيه من أموال الشركة.


وضمت قائمة المتهمين 2 من مديري الإدارة العامة للمخاطر والخزانة والاستثمار والعلاقات البنكية "السيولة والمخاطر" بالشركة المصرية لنقل للبيانات "we data" ورئيس قسم الخزانة الخارجية والعملاء بإدارة الخزن "السيولة والمخاطر" بذات الشركة ومشرف الخزانة الخارجية  والعملاء بإدارة الخزن "السيولة والمخاطر" و3 من رؤساء قسم الخزينة الخارجية والعملاء بإدارة الخزن "السيولة والمخاطر" والتحصيلات المنزلية بالشركة.


جاء بأمر الإحالة أن المتهمين يعملون في الشركة المصرية  لنقل للبيانات "we data"، وهي إحدى الشركات المساهمة التي تساهم الدولة بنصيب فيها، وذلك بأن أصدر المتهمون من الأول حتى السادس أوامر وتعليمات لمرؤوسيهم محاسبي إدارة الخزن "السيولة والمخاطر" بالتوجه إلى فروع الشركة لتحصيل المبالغ المالية الموجودة بخزائن تلك الفروع واستلام مبالغ مالية من مندوبي وكلاء الشركة الراغبين في زيادة الرصيد الخاص بهم وتسليمها للمتهم السابع واهمين إياهم بقيامهم بإيداع تلك المبالغ بحسابات الشركة بالبنوك أو تسلميها لشركات نقل الأموال المتعاقدة معها الشركة جهة عملهم لتتولى إيداعها فتمكنوا بهذه الوسيلة من الاستيلاء بغير حق على المبلغ المذكور.


وأوضح أمر الإحالة أن المتهمين الأول والثاني والسادس ارتكبوا تزويرا في محرر إحدى شركات المساهمة التي تساهم الدولة بنصيب فيها وهو محضر الجرد، وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن أثبتوا على خلاف الحقيقة المبالغ سالفة الذكر على أنها موضوعة خلال تلك الفترة كرصيد نقدية بخزائن الشركة واستعملوا ذلك المحرر الزور فيما زورت من أجله مع علمهم بتزويره بأن احتجوا به في مواجهة جهة عملهم قاصدين إعمال أثره ولستر جريمتهم.

كما ارتكب المتهمان الثاني والسادس تزویرا في محرر إحدى شركات المساهمة التي تساهم الدولة بنصيب فيها، وهو محضر جرد آخر، وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن أثبتا على خلاف الجرد توريد مبالغ مالية غير موضوعة خلال تلك الفترة كرصيد نقدية بخزائن الشركة واستعملا ذلك المحرر فيما زورا من أجله.

وأرتكب المتهمون تزويرا في محرر إلكتروني وهي رسائل بريدية مع عملاء الشركة بأن أثبتوا أن تلك الأموال المستولى عليها كمديونية عليهم لم تسدد، وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن أثبتا على خلاف الجرد توريد مبالغ مالية غير موضوعة خلال تلك الفترة كرصيد نقدية بخزائن الشركة واستعملا ذلك المحرر فيما زورا من أجله.

Advertisements
Advertisements

وزير التربية والتعليم للمعترضين على الامتحانات:من يريد التخلف عنها فهذا قراره..فيديو

للقطاع الطبي والمعارضة وعن كورونا.. رسائل خطيرة من الرئيس السيسي خلال افتتاح مجمع الإسماعيلية الطبي

وزيرة الصحة: التأمين الصحي الشامل يلغي الإنفاق من جيب المواطن

قناة مفتوحة.. القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والمريخ السوداني في دوري أبطال إفريقيا اليوم

بعد محاولة اغتصابها.. تقرير الطب الشرعي يدين المتهمين بهتك عرض ممثلة مشهورة

12 كلمة داوم عليها عند سقوط المطر.. يقضي حاجتك ويوسع رزقك

أفضل سورة لجلب الرزق .. من قرأها لا يصيبه الفقر أبدا ومن داوم عليها صار غنيا

لرواد المترو.. تعرف على أبرز المعلومات عن ماكينات استخراج التذاكر T.V.M

نداء عاجل من الخارجية السورية لمواطنيها في الخارج

ثلوج على سيناء ودرجات تحت الصفر.. أمطار غزيرة على 26 منطقة بالجمهورية اليوم | تفاصيل

دعاء تفريج الهموم والمشاكل من 5 كلمات.. بها ينتهي الكرب فورا

السيطرة على حريق ناتج عن انفجار 6 أسطوانات غاز في طنطا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

السر في لوحة رخيصة.. رجل يكتشف امتلاكه ثروة خفية منذ 20 عامًا.. ما القصة؟

طرح سيارة دييجو مارادونا بورش كاريرا porsche carrera 911 للبيع.. صور

في عمر 8 أيام.. قرود تختطف طفلتين توأم ومصير مأساوي لإحداهما