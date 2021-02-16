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أبو العينين وكيل مجلس النواب: الدولة تتمتع باقتصاد قوي ونحن في مرحلة الديون الآمنة رغم شائعات أهل الشر.. والرئيس السيسي يفاجئنا بمشروعات قومية عملاقة

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 12:55 م
النائب محمد أبو
النائب محمد أبو العينين
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فريدة محمد - ماجدة بدوي - يوسف سامح عدسة خالد مشعل
  • أبو العينين خلال الجلسة العامة للبرلمان:
  • سعر السندات الدولية يعكس فراسة وذكاء وزارة المالية 
  • الرئيس السيسي يفاجئنا بمشروعات قومية عملاقة ونحتاج إلى التمويل الخارجي للمساهمة بها 
  • علينا دراسة الآثار الاقتصادية للقوانين التي أصدرها البرلمان السابق و انعكاسها على الاقتصاد والاستثمار


أشاد النائب النائب محمد أبو  العينين، وكيل مجلس النواب، بأداء وزارة المالية وبقانون إعفاء عوائد سندات الاكتتاب في الخارج من الضرائب الذي يناقشه المجلس خلال الجلسة العامة.
 

وقال وكيل البرلمان إن تعدد مصادر التمويل من السندات الدولية أمر هام، موضحا أن المفاوض المصري ذكي واستطاع الحصول على أرخص الأسعار المطروحة على المستوى العالمي، بمدة طويلة وفترة طويلة السداد، موضحا أن السعر يعكس فراسة وذكاء وزارة المالية.

  
وأضاف أن السعر الذي تم الحصول عليه أقل مما في الجدول، وأقل من السعر الذي قبلنا به قبل أزمة كورونا، وأقل من دول أخرى، وهذا إنجاز ضخم يعكس قوة الاقتصاد المصري.


وتابع: "إننا نحتاج إلى التمويل الخارجي في ظل المشروعات العملاقة، والرئيس السيسي يفاجئ الجميع يوميا بمشروعات تصب في مصالح الأجيال القادمة رغم جائحة كورونا، خاصة أننا نبني دولة عصرية حديثة".


وقال "أبو العينين": "نواجه شائعات من أهل الشر، ونحن في مرحلة الديون الآمنة رغم شائعات أهل الشر، ولا تمثل مخاطر على حجم الدين أمام الناتج المحلي الإجمالي، والدولة تتمتع باقتصاد قوي".


وطالب وكيل البرلمان بدراسة الآثار الاقتصادية للقوانين التي أصدرها البرلمان السابق، وانعكاسها على الاقتصاد والاستثمار في مجال التنافسية الدولية واستقطاب رؤوس الأموال وتفجير الطاقات الكامنة.
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