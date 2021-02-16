هنرجع لـ خراب X خراب.. السيسي يحذر من الانفجار السكاني





السيسي، "انا عشمان فيكوا اننا نغير ثقافة تعدد الاطفال والانجاب، حتى لا نواجه مشاكل اكبر، وعشمان في الحكومة والناس"، موجها رسالة للمواطنين: "والله انتو بتحملوا أنفسكم وأولادكم والدولة أمر فوق طاقتها"، ومن هنا تأتي الثورات "وتخرجوا للشوارع تهدوا بلادكم"، وبهذه الطريقة "سيظل مسلسل الثورات مستمر، وهتفضل خراب في خراب". وتابع الرئيس، "انا عشمان فيكوا اننا نغير ثقافة تعدد الاطفال والانجاب، حتى لا نواجه مشاكل اكبر، وعشمان في الحكومة والناس"، موجها رسالة للمواطنين: "والله انتو بتحملوا أنفسكم وأولادكم والدولة أمر فوق طاقتها"، ومن هنا تأتي الثورات "وتخرجوا للشوارع تهدوا بلادكم"، وبهذه الطريقة "سيظل مسلسل الثورات مستمر، وهتفضل خراب في خراب".





حياة كريمة للمواطن من خلال الاستقرار والتطور والتقدم والحفاظ على امنها وسلامتها، وذلك من خلال مواجهة عدة قضايا والزيادة السكانية واحدة من تلك القضايا، "لان القضايا مش حرية راي وتعبير ونظام سياسي بس، لا طبعا"، مؤكدا على ان اي نظام يقام في الدولة الهدف منه الوصول الي حلول للمواطنين. وأوضح ان الدولة تسعى لتوفيرللمواطن من خلال الاستقرار والتطور والتقدم والحفاظ على امنها وسلامتها، وذلك من خلال مواجهة عدة قضايا والزيادة السكانية واحدة من تلك القضايا، "لان القضايا مش حرية راي وتعبير ونظام سياسي بس، لا طبعا"، مؤكدا على ان اي نظام يقام في الدولة الهدف منه الوصول الي حلول للمواطنين.





الحكومة وما بذلته خلال الـ 5 سنوات الماضية "عظيم ومعتبر"، وغير متوقع في ظل كل التحديات التي تواجهها الدولة المصرية. وأشار إلى أنوما بذلته خلال الـ 5 سنوات الماضية "عظيم ومعتبر"، وغير متوقع في ظل كل التحديات التي تواجهها الدولة المصرية.

قال، إن الزيادة السكانية تمثل الخطر الأكبر، وأن كثرة الإنجاب واحدة من المشكلات التي تواجهها الدولة بشكل قوي، ورد بقوة على سؤال "انت متكلمتش في الموضوع ده قبل كده ليه؟"، قائلا: "في موضوعات مكنش ينفع نتكلم فيها إلا في وقتها لأن في أولويات للتعامل مع أزماتنا، لإن انتو مكنتوش جاهزين تسمعوا، ودلوقتي وجب التعامل مع أزمة الزيادة السكانية بشكل طموحي"، مردفا بشكل مازح: "أنا لو جيت قولتلكوا أزود المرتب من 1 إلى 10 الاف، هتقولوا هات الـ 10 آلاف".