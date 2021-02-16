الرئيس السيسي: من حقك تعارض وتعبر عن رأيك بشرط تكون فاهم بتقول إيه

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه من حق المواطن أن يعارض وأن يعبر عن رأيه، ولكن الهدف من التعبير هو تحسين أحوال الناس وحياتهم.
وأضاف الرئيس السيسي، خلال افتتاحه المجمع الطبي بالإسماعيلية: "إحنا بنقبل أي معارض بس بشرط يكون فاهم هو بيقول إيه"، لافتًا إلى أنه إذا كانت الدولة المصرية جادة جدًا في مواجهة تحدياتها سيخف العبء الكبير على الرأي والمعارضة.
وتابع الرئيس السيسي: "نتقبل الانتقادات العلمية للمعارضة لأوجه العمل الوطني لكشف السلبيات وعلاجها".
وقال الرئيس إن "الريف المصري هيسمّع في القطاع الصحي، عن طريق تبطين الترع التي تساعد على تقليل وجود الناموس والحشرات التي تجلب العديد من الأمراض للمواطنين"، متمنيًا أن يتم الانتهاء من أعمال الصرف الصحي خلال الـ 3 سنوات المقبلة.