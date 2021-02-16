ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

الرئيس السيسي: من حقك تعارض وتعبر عن رأيك بشرط تكون فاهم بتقول إيه

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 12:04 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
Advertisements
هاجر إبراهيم
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه من حق المواطن أن يعارض وأن يعبر عن رأيه، ولكن الهدف من التعبير هو تحسين أحوال الناس وحياتهم. 

وأضاف الرئيس السيسي، خلال افتتاحه المجمع الطبي بالإسماعيلية: "إحنا بنقبل أي معارض بس بشرط يكون فاهم هو بيقول إيه"، لافتًا إلى أنه إذا كانت الدولة المصرية جادة جدًا في مواجهة تحدياتها سيخف العبء الكبير على الرأي والمعارضة. 

وتابع الرئيس السيسي: "نتقبل الانتقادات العلمية للمعارضة لأوجه العمل الوطني لكشف السلبيات وعلاجها". 


وقال الرئيس إن "الريف المصري هيسمّع في القطاع الصحي، عن طريق تبطين الترع التي تساعد على تقليل وجود الناموس والحشرات التي تجلب العديد من الأمراض للمواطنين"، متمنيًا أن يتم الانتهاء من أعمال الصرف الصحي خلال الـ 3 سنوات المقبلة.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

لترشيد المياه.. استمرار أعمال تبطين الترع والمصارف في كفر الشيخ.. صور

ري الجيزة: 80 كيلو مترا يتم تأهيلها ضمن مشروع تبطين الترع باستثمارات تصل لـ 400 مليون جنيه

في 3 سنوات فقط.. مدبولي: توجيهات من الرئيس السيسي بإنهاء مشروع تبطين الترع بالكامل.. شاهد

18 مليار جنيه.. الري: انتهاء تبطين 7 آلاف كيلو متر من الترع منتصف 2022

أحمد موسى: على أهالينا في الريف تحمل فترة تطوير القرى.. فيديو

عبر تبطين وتأهيل 7000 كيلومتر لتحقيق الأمن المائي للمصريين.. «الري» تشارك حلم المصريين في المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري

ترشيحاتنا

بعد طرحها الشكل الجديد في السعودية.. هيونداي مصر تطرح الفيس ليفت القديم من hyundai accent rb 2021 | صور

في قضية مقتل فاطمة زكريا.. ماذا قال سفاح الجيزة أمام الجنايات؟

وليد صلاح الدين يكشف عن التشكيل الأنسب للأهلي لمواجهة المريخ السوداني

ده حق ابن بنتي.. السيسي يكشف مفاجأة عن مشاكل السمع للأطفال

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 16-2-2021 بمحافظات مصر

إجراء إماراتي عاجل بشأن موظفي الوزارات والجهات الاتحادية

Advertisements

وزير التربية والتعليم للمعترضين على الامتحانات:من يريد التخلف عنها فهذا قراره..فيديو

بعد محاولة اغتصابها.. تقرير الطب الشرعي يدين المتهمين بهتك عرض ممثلة مشهورة

قناة مفتوحة.. القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والمريخ السوداني في دوري أبطال إفريقيا اليوم

وزيرة الصحة: التأمين الصحي الشامل يلغي الإنفاق من جيب المواطن

12 كلمة داوم عليها عند سقوط المطر.. يقضي حاجتك ويوسع رزقك

للقطاع الطبي والمعارضة وعن كورونا.. رسائل خطيرة من الرئيس السيسي خلال افتتاح مجمع الإسماعيلية الطبي

أفضل سورة لجلب الرزق .. من قرأها لا يصيبه الفقر أبدا ومن داوم عليها صار غنيا

لرواد المترو.. تعرف على أبرز المعلومات عن ماكينات استخراج التذاكر T.V.M

حالة الطقس اليوم.. ثلوج على سيناء ودرجات تحت الصفر وأمطار غزيرة على 26 منطقة| تفاصيل

دعاء تفريج الهموم والمشاكل من 5 كلمات.. بها ينتهي الكرب فورا

نداء عاجل من الخارجية السورية لمواطنيها في الخارج

السيطرة على حريق ناتج عن انفجار 6 أسطوانات غاز في طنطا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

السر في لوحة رخيصة.. رجل يكتشف امتلاكه ثروة خفية منذ 20 عامًا.. ما القصة؟

طرح سيارة دييجو مارادونا بورش كاريرا porsche carrera 911 للبيع.. صور

في عمر 8 أيام.. قرود تختطف طفلتين توأم ومصير مأساوي لإحداهما