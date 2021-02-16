الرئيس السيسي: من حقك تعارض وتعبر عن رأيك بشرط تكون فاهم بتقول إيه

أكد الرئيس

عبد الفتاح السيسي

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أنه من حق المواطن أن يعارض وأن يعبر عن رأيه، ولكن الهدف من التعبير هو تحسين أحوال الناس وحياتهم.





وأضاف الرئيس السيسي، خلال افتتاحه المجمع الطبي بالإسماعيلية : "إحنا بنقبل أي معارض بس بشرط يكون فاهم هو بيقول إيه"، لافتًا إلى أنه إذا كانت الدولة المصرية جادة جدًا في مواجهة تحدياتها سيخف العبء الكبير على الرأي والمعارضة.



