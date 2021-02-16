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أخبار العالم

أول تعليق من إيران على اتهامها باستهداف مطار أربيل

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 01:47 م
أول تعليق من إيران
أول تعليق من إيران على اتهامها باستهداف مطار أربيل
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دعاء أبوهشيمة
علقت إيران، اليوم الثلاثاء، على الاتهامات الموجههة إليها باستهداف مطار أربيل، مؤكدة أن الجهود لتحميل طهران مسؤولية استهداف مطار أربيل مثيرة للشك، ومدانة بشدة.

وشددت وزارة الخارجية الإيرانية، على أن طهران لا علاقة لها بهجوم أربيل، رافضة أي عمل بعرض أمن العراق للخطر.

ووفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، أدان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، اليوم الثلاثاء، الهجوم الصاروخي الذي تعرضت له محافظة أربيل، فيما أكد أن "المحاولات المشبوهة لإسناد حادث أربيل إلى إيران مدانة".  

وأضاف، أن "إيران تعتبر استقرار وأمن العراق قضية أساسية للمنطقة وجيرانها وترفض أي أعمال من شأنها الإخلال بالنظام والسلام في هذا البلد".

ووصف المتحدث "تلك الأعمال بأنها "مشبوهة" وحث الحكومة العراقية على "إصدار تعليمات لمتابعة ومعالجة الجناة".  

وفي وقت سابق من اليوم، أشارت بعض وسائل الإعلام إلى تورط خبراء في الحرس الثوري بهجوم أربيل الصاروخي.

وكانت السلطات العراقية قد أعلنت مقتل شخص وإصابة 8 آخرين في هجوم صاروخي في مدينة اربيل بإقليم كردستان العراق. 

وأصدرت وزارة الداخلية بإقليم كردستان العراق، أمس الاثنين، بيانًا أوضحت فيه حيثيات الهجوم الصاروخي الذي استهدف مدينة أربيل العراقية.

وقالت الداخلية في بيان، إن الجهات الأمنية تواصل التحقيق في ملابسات الهجوم، مؤكدة سقوط عدة جرحى نتيجة الحادث.
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