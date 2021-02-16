ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

قللوا الجدل عشان نشتغل.. رسالة عاجلة من وزير التعليم لمنتقدي قراراته الأخيرة

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 02:23 م
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
Advertisements
ياســـمين بدوي
وجه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، رسالة جديدة لأولياء الامور الذين لا يزالون يوجهون اسئلة وانتقادات للوزارة بشأن القرارات الاخيرة ، ظنًا منهم أنها صد مصلحة الطلاب.

وقال وزير التربية والتعليم في تصريحات له عبر جروب ادعم د. طارق شوقي عبر تطبيق واتس اب : ارجو ان تتركوا لنا تصميم الامتحانات ونظم التقييم التي تتناسب مع الوضع الحالي ، ولنقلل الجدل ونتجه الى العمل لان العمل ضخم ولا نستطيع ان نتركه للرد على اسئلة لا تنتهي ليلا نهارا.

وأنهى وزير التربية والتعليم رسالته قائلا : تمنياتي بالتوفيق وان شاء الله تسير كل الامور على ما يرام وسوف نعلن التفاصيل تباعا. 

وكانت حالة من الجدل قد اثيرت على السوشيال ميديا ، بعد ان أعلن الدكتور طارق شوقي  وزير التربية والتعليم عن قرار ضم امتحاني التيرمين الاول والثاني لطلاب الاعدادية في امتحان واحد اخر العام.

وقال وزير التعليم :  إن قرار تأجيل امتحانات الفصل الدراسي الاول لطلاب الاعدادية لنهاية العام الدراسي ، جاء لان امتحانات الشهادات بشكل عام امتحانات مهمة ودرجاتها مهمة لان الشهادة الاعدادية مثلا يعقبها تنسيق دخول المرحلة الثانوية  ، و بالتالي لابد من اعداد تقييم جاد جدا لهؤلاء الطلاب داخل لجان مراقبة بالشكل المعتاد كل عام .

وأضاف وزير التربية والتعليم : بعرض الامر على الجهات المعنية في الدولة ولجنة الازمات بمجلس الوزراء بشكل خاص ، جاءت التوصية بعدم امكانية عقد امتحانات الاعدادية الان في ظل نشاط فيروس كورونا حاليا ، لان عدد طلاب الاعدادية لا يقل عن 1.4 مليون طالب وطالبة على مستوى الجمهورية ، ولذا رأت الجهات المعنية تأجيلها لحين استقرار اوضاع كورونا في مصر لضمان سلامة الطلاب.

وأشار وزير التربية والتعليم ، إلى أنه سيتم امتحان الطالب في المحتوى الدراسي للعام كامل وليس ترما واحدا ، مؤكدا  أن الامتحان سيغطي المنهج كله بنسب متفاوتة ولن نذهب لأي شيء غير هذا الأمر، متابعا أن المنهج الذي سيتم امتحان الطلاب فيه لفصل الدراسي الأول والثاني مع بعضهما.
Advertisements
Advertisements

بدون درجات.. وزير التعليم يعلن تفاصيل جديدة بشأن امتحانات صفوف النقل

هنرجع لـ خراب X خراب.. السيسي يحذر من الانفجار السكاني

وزير التربية والتعليم للمعترضين على الامتحانات:من يريد التخلف عنها فهذا قراره..فيديو

12 كلمة داوم عليها عند سقوط المطر.. يقضي حاجتك ويوسع رزقك

قناة مفتوحة.. القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والمريخ السوداني في دوري أبطال إفريقيا اليوم

أفضل سورة لجلب الرزق .. من قرأها لا يصيبه الفقر أبدا ومن داوم عليها صار غنيا

بعد محاولة اغتصابها.. تقرير الطب الشرعي يدين المتهمين بهتك عرض ممثلة مشهورة

وزيرة الصحة: التأمين الصحي الشامل يلغي الإنفاق من جيب المواطن

للقطاع الطبي والمعارضة وعن كورونا.. رسائل خطيرة من الرئيس السيسي خلال افتتاح مجمع الإسماعيلية الطبي

لرواد المترو.. تعرف على أبرز المعلومات عن ماكينات استخراج التذاكر T.V.M

حالة الطقس اليوم.. ثلوج على سيناء ودرجات تحت الصفر وأمطار غزيرة على 26 منطقة| تفاصيل

مش عايزك تزعل مني.. الرئيس السيسي يداعب وزير الزراعة بسبب الفطيرة المقدمة لأطفال المدارس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نيسان تنفي التواصل مع أبل لصنع سيارتها الكهربائية

جمعتهما الحياة وفرقهما كورونا.. زوج يفارق الحياة بعد يوم واحد من وفاة زوجته بالفيروس

بعد طرح نسخة الطيران الفارهة.. لكزس تستعد لتقديم إصدار رياضي من سيارتها LEXUS IS | صور