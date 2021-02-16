ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

خلال 24 ساعة.. السعودية تسجل 322 إصابة جديدة بكورونا و3 وفيات

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 02:51 م
الصحة السعودية
الصحة السعودية
Advertisements
محمود نوفل
أعلنت وزارة الصحة السعودية عن تسجيل 322 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع إجمالي إصابات كورونا في المملكة منذ بداية الجائحة، وحتى الآن إلى 373368 حالة.


وأفادت الوزارة السعودية في تقريرها اليومي الخاص بمستجدات فيروس "كورونا" في المملكة، بأنه تم تسجيل 3 حالات وفاة جديدة.


وقالت إن إجمالي الوفيات في البلاد ارتفع منذ بداية الجائحة وحتى الآن إلى 6441 حالة وفاة.


وبينت أنه تم تسجيل 371 حالة تعافٍ جديدة، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 364297 حالة.


وأضافت الصحة السعودية أن هناك 2630 حالة نشطة حاليًا، من بينها 480 حالة حرجة.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

لأول مرة منذ 9 أشهر.. السعودية تسجل أدنى حصيلة إصابات يومية بكورونا

كورونا يواصل تراجعه.. السعودية تسجل 226 إصابة جديدة و 6 وفيات خلال 24 ساعة

البحرين تسجل 313 إصابة جديدة بكورونا و4 وفيات خلال يوم

خلال يوم.. الأردن يسجل 776 إصابة جديدة بكورونا و11 وفاة

دون وفيات.. البحرين تسجل 305 إصابات جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

خلال 24 ساعة.. سوريا تسجل 81 إصابة جديدة بكورونا و7 وفيات

ترشيحاتنا

كارثة بالهند.. غرق أتوبيس في قناة مائية.. والحصيلة مفجعة

والله أنا مظلوم.. إدوارد يتحدث عن دوره في مسلسل لؤلؤ ويكشف سرا عن المسلسل

قللوا الجدل عشان نشتغل.. رسالة عاجلة من وزير التعليم لمنتقدي قراراته الأخيرة

وزيرة الصحة: التأمين الصحي الشامل يلغي الإنفاق من جيب المواطن

حالة الطقس اليوم.. ثلوج على سيناء ودرجات تحت الصفر وأمطار غزيرة على 26 منطقة| تفاصيل

محدش هيدفع فلوس.. وزيرة الصحة تعلن خبرا سارا للمواطنين

Advertisements

بدون درجات.. وزير التعليم يعلن تفاصيل جديدة بشأن امتحانات صفوف النقل

ثلوج على سيناء والحرارة تحت الصفر.. طقس الغد شديد البرودة وأمطار على 23 منطقة بالجمهورية

هنرجع لـ خراب X خراب.. السيسي يحذر من الانفجار السكاني

بعد السقوط أمام صن داونز.. تدخل عاجل من تركي آل الشيخ لإنقاذ الهلال

الغياب عن الجلسات يحرم أعضاء مجلس الشيوخ من المكافأة

وزير التربية والتعليم للمعترضين على الامتحانات:من يريد التخلف عنها فهذا قراره..فيديو

12 كلمة داوم عليها عند سقوط المطر.. يقضي حاجتك ويوسع رزقك

وزيرة الصحة: التأمين الصحي الشامل يلغي الإنفاق من جيب المواطن

بعد محاولة اغتصابها.. تقرير الطب الشرعي يدين المتهمين بهتك عرض ممثلة مشهورة

لفظ خارج.. أحمد بلال يرد على مهاجميه بسبب مصطفى محمد

قللوا الجدل عشان نشتغل.. رسالة عاجلة من وزير التعليم لمنتقدي قراراته الأخيرة

جلسة الـ30 دقيقة.. تفاصيل أول ظهور لـ سفاح الجيزة أمام الجنايات.. ووالد الضحية: كنت شايفه خنزير

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لضمان فاعليته.. 6 آثار جانبية بعد تلقي لقاح كورونا| إليك طرق علاجها

الأحمر الناري.. سعر خيالي لإطلالة درة في عيد الحب

هل يحتاج المتعافين إلى تلقي لقاح كورونا ؟.. دراسة توضح