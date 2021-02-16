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فن

نسل الأغراب الأحدث.. زنا المحارم حاضر دائمًا في أعمال محمد سامي

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 03:34 م
محمد سامي
محمد سامي
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شروق ابراهيم
لا يخشى المخرج محمد سامي من إخراج القضايا الشائكة من صندوق "التابو" وعرضها للجمهور من خلال أعماله الفنية دون النظر أو الاهتمام بما سيواجه من هجوم او انتقادات، لأن أعماله الدرامية تتضمن مشاكل شائكة مثل زنا المحارم التي سلط الضوء عليها بشكل كبير. 

آخر تلك الأعمال مسلسل " نسل الأغراب" الذي يخوض من خلاله سباق المارثون الرمضاني 2021، مع الفنان احمد السقا وامير كرارة وتدور الاحداث حول تشكيك رجل ان زوجته خانته مع شقيقه وان نجله ليس من نسله ومن هنا تشتعل الأحداث. 

مسلسل "نسل الأغراب" من أضخم إنتاجات الدراما التليفزيونية فى رمضان 2021، حيث يضم العديد من النجوم الكبار، وعلى رأسهم أحمد السقا وأمير كرارة، مى عمر، دياب، فردوس عبد الحميد، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، أحمد فهيم، محمد مهران.

وينتمي المسلسل الى الدراما الصعيدية التي ستشعل بشكل كبير مجرى الاحداث خاصة أن قضايا الشرف من القضايا الشائكة في المجتمع الصعيدي. 

ومسلسل البرنس ، الذي قدمه محمد سامي في رمضان 2020 واقام خلال سيناريو المسلسل علاقة بين "فدوى" روجينا و"ياسر" محمد علاء الذي يخون شقيقه مع شقيقته. 

وأيضًا في مسلسل الاسطورة عندما قدم مشهد اغتصاب ناصر الدسوقي، محمد رمضان، لـ زوجة شقيقه المتوفي رفاعي الدسوقي، والتي قامت بدورها روجينا.

وكذلك مسلسل " حكاية حياة" الذي سلط الضوء على علاقة ادهم "أحمد مالك" الذي كان سيقيم علاقة مع خالته حياة غادة عبد الرازق، والتي كانت تمر بازمة نفسية ودخلت على إثرها إلى المصحة النفسية.

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