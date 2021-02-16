القاهرة للأدوية تستهدف 1.2 مليار جنيه إيرادات خلال 2021 /2022

اعتمد مجلس إدارة شركة القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية،التابعة للقابضة للادوية احدى شركات قطاع الاعمال العام الموازنة التقديرية للعام المالي المقبل 2021-2022.





وقالت الشركة، اليوم الثلاثاء، إنها تستهدف تحقيق أرباح مرتفعة تصل إلى 145.08 مليون جنيه خلال العام المالي المقبل، مقابل 122.87 مليون جنيه أرباحًا متوقعة تحقيقها بنهاية العام المالي الجاري.





وتستهدف الشركة تحقيق إيرادات بقيمة 1.2 مليار جنيه خلال العام المالي المقبل، مقابل 1.15 مليار جنيه متوقعًا تحقيقها خلال العام المالي الجاري.





وأظهرت الموازنة الاستثمارية للشركة، أن الاستثمارات المقترحة خلال العام المالي المقبل تبلغ 37.76 مليون جنيه، منوهة بأن الشركة سوف تقوم بتمويل استثماراتها تمويلًا ذاتيًا.





وأشارت إلى أنه تم تقدير أسعار الصرف السائدة عن إعداد الموازنة بنحو 15.758 جنيه سعر الدولار، و19.359 جنيه سعر اليورو، و21.42 جنيه سعر الجنيه الاسترليني.





يشار إلى أن الشركة حققت أرباحًا بلغت 67 مليون جنيه خلال الستة أشهر المنتهية في ديسمبر 2020، مقابل أرباح بلغت 56.77 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.





وأرجعت الشركة ارتفاع صافي الأرباح خلال النصف الأول من العام المالي الجاري إلى ارتفاع مبيعات المستحضرات للسوق المحلي التصدير.





وزادت مبيعات الشركة خلال الفترة إلى 532.24 مليون جنيه، مقابل مبيعات بلغت 513.16 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي