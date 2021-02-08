بسبب التصدير.. القاهرة للأدوية تربح 67 مليون جنيه خلال 6 أشهر

كشفت المؤشرات المالية لشركة القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية،التابعة للقابضة للادوية احدى شركات قطاع الاعمال العام خلال النصف الأول من العام المالي 2020-2021، عن ارتفاع أرباحها بنسبة 18%.
وأوضحت الشركة، اليوم الاثنين، أنها حققت أرباحًا بلغت 67 مليون جنيه خلال الستة أشهر المنتهية في ديسمبر 2020، مقابل أرباح بلغت 56.77 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.
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وأرجعت الشركة ارتفاع صافي الأرباح إلى ارتفاع مبيعات المستحضرات للسوق المحلي التصدير.
وزادت مبيعات الشركة خلال الفترة إلى 532.24 مليون جنيه، مقابل مبيعات بلغت 513.16 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.
حققت شركة القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية، صافي ربح بلغ 33.86 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل 25.73 مليون جنيه أرباح خلال نفس الربع من العام المالي الماضي.
وارتفعت مبيعات الشركة خلال الربع الأول من العام المالي إلى 287 مليون جنيه، مقابل 247.8 مليون جنيه في الفترة المقارنة.
وأوضحت الشركة، اليوم الاثنين، أنها حققت أرباحًا بلغت 67 مليون جنيه خلال الستة أشهر المنتهية في ديسمبر 2020، مقابل أرباح بلغت 56.77 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.
أقرأ ايضا...79مليون جنيه أرباح الإسكندرية للأدوية خلال 6 أشهر
وأرجعت الشركة ارتفاع صافي الأرباح إلى ارتفاع مبيعات المستحضرات للسوق المحلي التصدير.
وزادت مبيعات الشركة خلال الفترة إلى 532.24 مليون جنيه، مقابل مبيعات بلغت 513.16 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.
حققت شركة القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية، صافي ربح بلغ 33.86 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل 25.73 مليون جنيه أرباح خلال نفس الربع من العام المالي الماضي.
وارتفعت مبيعات الشركة خلال الربع الأول من العام المالي إلى 287 مليون جنيه، مقابل 247.8 مليون جنيه في الفترة المقارنة.