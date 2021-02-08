ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

بسبب التصدير.. القاهرة للأدوية تربح 67 مليون جنيه خلال 6 أشهر

الإثنين 08/فبراير/2021 - 11:00 ص
القاهرة للادوية
القاهرة للادوية
Advertisements
علياء فوزى
كشفت المؤشرات المالية لشركة القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية،التابعة للقابضة للادوية احدى شركات قطاع الاعمال العام خلال النصف الأول من العام المالي 2020-2021، عن ارتفاع أرباحها بنسبة 18%.

وأوضحت الشركة، اليوم الاثنين، أنها حققت أرباحًا بلغت 67 مليون جنيه خلال الستة أشهر المنتهية في ديسمبر 2020، مقابل أرباح بلغت 56.77 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

أقرأ ايضا...79مليون جنيه أرباح الإسكندرية للأدوية خلال 6 أشهر


وأرجعت الشركة ارتفاع صافي الأرباح إلى ارتفاع مبيعات المستحضرات للسوق المحلي التصدير.

وزادت مبيعات الشركة خلال الفترة إلى 532.24 مليون جنيه، مقابل مبيعات بلغت 513.16 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

حققت شركة القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية، صافي ربح بلغ 33.86 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل 25.73 مليون جنيه أرباح خلال نفس الربع من العام المالي الماضي.

وارتفعت مبيعات الشركة خلال الربع الأول من العام المالي إلى 287 مليون جنيه، مقابل 247.8 مليون جنيه في الفترة المقارنة.



Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

الإسكندرية للأدوية تربح 54 مليون جنيه في 4 أشهر

4 شركات أدوية تابعة لقطاع الأعمال تسجل 167 مليون جنيه أرباحا

ارتفاع أرباح ممفيس للأدوية بنسبة 550% خلال 5 أشهر

44 مليون جنيه أرباح النيل للأدوية خلال 5 شهور

أرباح مصر لصناعة الكيماويات تتخطى 72 مليون جنيه خلال 5 أشهر

العربية للأدوية تربح 73 مليون جنيه خلال 6 أشهر

ترشيحاتنا

موعد مباراة الأهلي وبايرن ميونخ بكأس العالم والقنوات الناقلة

تتفوق على تروكولر.. أفضل تطبيقات لتحديد أرقام المتصلين وحظر المعاكسات

بعد تراجعه 3 قروش.. سعر الدولار في البنوك اليوم الاثنين 8 فبراير 2021

عوض تاج الدين: تخطينا فترة الذروة في الموجة الثانية من كورونا

بعد 48 ساعة شكوى .. وفاة طفل بسبب آلام في المعدة

حقيقة تأجيل الامتحانات لما بعد شهر رمضان 2021

Advertisements

سقوط عرش الذهب.. انخفاض تاريخي في أسعار المعدن الأصفر اليوم الاثنين 2-8-2021

حقيقة تأجيل الامتحانات لما بعد شهر رمضان 2021

الأرصاد: استمرار الطقس المعتدل حتى نهاية الأسبوع.. وانخفاض درجات الحرارة السبت

مقترح برلماني بربط زيادة الإيجار القديم بالأجور وفواتير الكهرباء والمياه "تفاصيل"

3 مفاجآت في تشكيل الأهلي أمام بايرن ميونيخ .. شوبير يكشف التفاصيل

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبايرن ميونخ في نصف نهائي كأس العالم

مفيش التالتة شمال .. قرار عاجل من الفيفا بشأن جماهير الأهلي أمام بايرن ميونيخ

مضروب بالنار في راسه.. النيابة تأمر بتشريح جثة مالك محلات مشويات شهيرة بالجيزة

قرار جمهوري بتجديد تعيين خيرت بركات رئيسًا للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء

سورة لحل المشكلات الزوجية .. أوصى بها رسول الله لمنع خراب البيوت

قرار عاجل من الأوقاف الكويتية بشأن ضوابط الصلاة في المساجد

هل يمنعه كورونا..غموض موقف أبوتريكة من حضور مباراة الأهلي وبايرن ميونيخ

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الظهور الرسمي للسيارة كيا سيراتو 2022 KIA CERATO .. صور

أسعار خيالية وماركات عالمية.. إطلالات أثارت الجدل لـ مي عمر في مسلسل لؤلؤ

بالجلد البني.. درة تستعرض أناقتها في أحدث جلسة تصوير