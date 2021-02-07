منها شبرد بـ1.4 مليار جنيه.. قطاع الأعمال تعلن عن خطة تطوير وإقامة الفنادق التاريخية

تابعت وزارة قطاع الأعمال العام، على مدار السنوات القليلة الماضية، تطوير عدد من الفنادق التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق وشركاتها التابعة، وكذلك إنشاء فنادق أخرى منها بالتعاون مع القطاع الخاص، فضلا عن العمل على إحياء فنادق ذات طابع تاريخي.. ومن بين هذه الجهود.









*إحياء فندق كونتيننتال*





في إطار خطة الدولة لإحياء القاهرة الخديوية نظرا لما تتميز به المنطقة من تراث معماري متميز، تم إعداد خطة متكاملة لإعادة بناء فندق "كونتيننتال" بالتصميم الأصلي ونفس الطراز المعماري المميز الذي أنشئ عليه في عام 1870 مع الاحتفاظ بواجهة شارع عدلي.





وعلى التوازي مع الأعمال والدراسات الهندسية تم الانتهاء من أعمال الهدم لمعظم مبنى الفندق المتهالك والصادر له رخص هدم كلي رقم 12/01/16/4 تاريخ 31 يناير 2016 كمنشأ آيل للسقوط ويمثل خطورة داهمه على الأرواح وجاري أعمال التفاوض مع المستأجرين لوضع اليات التعويضات للشاغلين وفقا للضوابط التي حددها قرار رئيس مجلس الوزراء.





ويتكون المشروع المستهدف تنفيذه بعد الانتهاء من أعمال الهدم على إنشاء فندق بدرجة نجومية خمس نجوم Business Hotel بطاقة إجمالية 250 غرفه وجناح، بالإضافة إلى مجموعة من القاعات والمطاعم ونادي صحي (سبا) وجيم ، وعدد ثلاثة بدرومات (أدوار تحت الأرض) كأماكن لانتظار السيارات بطاقة استيعابية 691 سيارة ، كذلك يتضمن المشروع مجموعة من المحلات التجارية لخدمة المنطقة وتتكامل مع الخدمات الخاصة بالفندق .وذلك بتكلفة تقديرية تصل لنحو 800 مليون جنيه بخلاف قيمة الأرض.





*تطوير فندق شبرد*





بتاريخ 8 مارس 2020، تم توقيع عقد على أساس الشراكة في الإيراد بين شركة إيجوث المالكة للفندق ومجموعة الشريف السعودية، التي تقوم بتمويل التطوير الشامل للفندق والتأثيث والفرش والتجهيز للتشغيل وتطوير ألفندق بسعة فندقية 316 غرفة وجناح بمستوى خدمة فندقية متميزة ورفع المستوى من 4 نجوم إلى 5 نجوم لينافس الفنادق العالمية، مع إضافة أماكن انتظار سيارات تسع حوالي 80 سيارة وإضافة طاقة فندقية 56 غرفة، وعدد 2 حمام سباحة، بتكلفة استثمارية حوالي 1.4 مليار جنيه.





وتم مؤخرًا اختيار شركة "ماندارين أورينتال" لإدارة فندق شبرد من بين أربعة عروض من شركات إدارة عالمية.. ويشار إلى الفندق مقام على مساحة 3198 م2 تقريبًا ومغلق منذ عام 2013، وتم الانتهاء من أعمال المرحلة الأولى والتى تمثلت فى أعمال المعالجات والتدعيم الانشائى لكافة العناصر الإنشائية بمبنى الفندق.





*استكمال وتطوير فندق شتايجنبرجر اللسان برأس البر*





بتصميم معماري عالمي وأيادٍ مصرية، افتتح فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي فندق "شتايجنبرجر اللسان" التابع للشركة القابضة للسياحة والفنادق، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، في 3 ديسمبر 2019، وذلك ضمن افتتاح عدد من المشروعات بمحافظة دمياط.. ويقع الفندق بمنطقة اللسان في مدينة رأس البر.





يقع الفندق في منطقة تعد من أجمل وأجمل وأروع المناطق على سطح الأرض في منطقة اللسان عند التقاء نهر النيل بالبحر الأبيض المتوسط. ويعد أول فندق 5 نجوم بمنطقة محافظات الدلتا، وبلغت تكلفة تطويره 350 مليون جنيه ويضم 153 غرفة وجناح.





كان قد تم توقيع عقد حق انتفاع واستغلال وادارة فندق اللسان بمدينة راس البر بتاريخ 25 /11 /2015 لمدة 49 عامأ بين كل من الشركة القابضة للسياحة والفنادق التابعة لوزارة قطاع الاعمال العام ومحافظة دمياط. بمقتضاه تولت الشركة القابضة الإنفاق علي إنشاء المشروع من كافة جوانبه. وبتاريخ 27/11/2016، تم توقيع عقد إدارة وتشغيل فندق اللسان بين الشركة القابضة للسياحة والفنادق وشركة "شتانجبنرجر" العالمية.





*استكمال فندق شتايجنبرجر التحرير*





في مايو من العام 2017 تم افتتاح فندق التحرير الذي تديره شركة شتايجنبرجر العالمية بتكلفة استثمارية حوالي 250 مليون جنيه، حيث يقع الفندق عند تلاقى شارعي قصر النيل وشامبيلون حيث يطل على ميدان التحرير بالقاهرة والمتحف المصرى، وهو ملك للشركة القابضة للسياحة والفنادق التابعة لوزارة قطاع الاعمال العام .





الفندق مستوى اربع نجوم وتم بناؤه على مساحة 3205 متر مربع، ويتكون من عدد 295 غرفة و جناح موزعة علي الادوار من الثاني و حتي العاشر بالاضافة الي مناطق الاستقبال و مطعم رئيسي و قاعة احتفالات تسع حوالي 250 شخص و قاعات اجتماعات اخري بالاضافة الي حمام سباحة ساخن/ بارد و صالة العاب رياضية و نادي صحي و مناطق الخدمات بالاضافة الي دورين جراج انتظار السيارات يسع لعدد 115 سيارة و عدد 24 سيارة اخري سطحية بالاضافة الي محطات كهرباء ووحدات التكييف المركزي.









*تطوير فندق ماريوت القاهرة*

شملت أعمال التطوير التجديدات الخاصة بالغرف والشاليهات في كافة الادوار بالفندق، والتي تبلغ 737 غرفة (غير شاملة الاجنحة) بالنسبة للبرجين و220 غرفة لمبني الشاليهات.





كما شمل التطوير إنشاء حمام سباحة جديد نظرا لتدهور حالة حمام السباحة السابق والمنطقة المحيطة، وإنشاء مطعم الليالي المصرية وإنشاء تغطية زجاجية له، وإنشاء نادي صحي على ثلاث طوابق على أعلى مستوى ووفقا لأحدث النظم، بالإضافة إلى تطوير منطقة مطعم البيكري الشهير بالفندق وتوريد وتركيب عدد (4) محولات كهربائية لغرف الكهرباء في برج الجزيرة.





*تطوير فندق ماريوت مينا هاوس*





شملت أعمال التطوير جميع غرف النزلاء والممرات بعدد 435 غرفة وجناح هذا بالإضافة إلى بعض المناطق العامة، كما شملت اعمال التطويـــر تحديث جميع النظم والخدمات والانظمة الكهربائية والميكانيكية بما يتناسب مع متطلبات الفنادق الخمس نجوم. كذلك اعمال الواجهات الخارجية للمبني مع الحفاظ علي طابعها المميز ومراعاه البعد التاريخي للمبني. وبلغت التكاليف الاستثمارية 150 مليون جنيه مصري تقريبا.





هذا وقد وتم تشغيل الفندق تحت العلامة الخاصة بفندق ماريوت العالمية في فبراير 2018 .





(مبنى القصر) - مينا هاوس

تهدف اعمال التطوير والتجديد إلى اعادة الطابع المميز إلى القصــــر وكذلك رفع كفاءة الفندق ليتناسب مع أحدث النظم ومعايير الفنادق الخمس نجوم مع المحافظة على الشكل الاثري والمعماري القديم للقصر. ويشمل المشروع عدد 97 مفتاح (أجنحة/غرف) بالإضافة إلى المناطق العام من قاعات ومطاعم.. وتم اسناد الاعمال وجاري التنفيذ بتكلفة حوالي 500 مليون جنيه .









*فندق فور سيزونز بأرض السلطانة ملك بالأقصر*





في إطار الحرص على تفعيل التعاون بين شركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص بهدف تعظيم العوائد على الأصول المملوكة للدولة واستغلالها بالشكل الأمثل بما يعود بالنفع على الطرفين، ويسهم في توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، تم في فبراير 2020 توقيع عقد مشاركة بين شركة إيجوث التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق والشركة العربية للاستثمارات الفندقية والسياحية (آيكون) إحدى شركات مجموعة طلعت مصطفى القابضة، وذلك لإنشاء فندق مستوى 5 نجوم على أرض السلطانة ملك بمحافظة الأقصر.





يقام الفندق وملحقاته على أرض السلطانة ملك الواقعة على نهر النيل- المملوكة لشركة إيجوث - التي تبلغ مساحتها 21.4 الف متر مربع، بتكلفة استثمارية حوالي 1.5 مليار جنيه. ووفق العقدً، تتولى شركة آيكون تطوير وإنشاء فندق سياحي من الفئة الممتازة خمسة نجوم وتحتفظ بملكية الفندق بإدارة شركة فور سيزونز، فيما تحتفظ "إيجوث" بملكية الأرض مقابل نسبة من إيرادات الفندق بحد أدنى مضمون سنويًا وذلك بما يحقق مصلحة الطرفين.









*مشروع سياحي على جزيرتي آمون وقلادة بأسوان*





تبلغ مساحة جزيرة آمون المملوكة لشركة إيجوث 6 أفدنة تقريبا، بينما تبلغ مساحة جزيرة قلادة المملوكة لشركة أوراسكوم 4.5 فدان تقريبا. وقد تم منح الاخيرة حق انتفاع جزيرة آمون لإقامة المشروع السياحي على الجزيرتين.





يتكون المشروع من 36 جناح فندقي بمستوى 7 نجوم، وملحق بكل جناح حمام سباحة خاص، بالإضافة إلى الخدمات الفندقية المميزة من مطاعم ومكتبة ونادي صحي متكامل وحمامات سباحة عامة، في إطار تصميم معماري متميز يستلهم حضارة الماضي مع روح ورفاهية العصر الحديث.





يراعي التصميم الحفاظ على المظاهر البيئية المتواجدة سواء من تكوينات جرانيتية أو أشجار معمرة أو مباني تراثية. وتم التغلب على غالبية التحديات لتنفيذ المشروع.









*تطوير فندق كوزموبوليتان*

يقع الفندق بمنطقة وسط القاهرة ويعود تاريخ إنشاءه إلى عام 1902 على الطراز الأوروبى مما يعد ذو قيمه فنية وتاريخية، فقد تبنت الشركة خطة لتطوير وتحديث فندق كوزموبوليتان ليتماشى مع أحدث نظم الإدارة الفندقية.





تهدف فكرة التطوير إلى إعادة التصميم الداخلي للغرف الموجودة بالفندق والموزعة على ستة طوابق متكررة والعمل على دمج بعض الغرف ببعضها لزيادة مساحة الغرفة وعمل التعديلات المعمارية المطلوبة، بالإضافة إلى تطوير المناطق العامة والخدمات الموجودة بالدورين الأرضى والبدروم مع مراعاة اتساع المداخل والاستقبال ونقل الإدارة إلى المنطقة الخلفية، وكذلك انشاء نادي صحي، والتجديد للواجهات مع المحافظة على الطابع المعماري المميز للمبني، وذلك بتكلفة استثمارية 85 مليون جنيه.





*تطوير فندق سفير دهب بجنوب سيناء*

يتكون المشروع من 135 غرفة و24 جناح وصالة الاستقبال والموقع العام وعدد من المطاعم وحمام سباحة، بتكلفة نحو 160 مليون جنيه ومن المقرر انتهاء الأعمال خلال العام الجاري 2021.









*تطوير قرية مجاويش بالغردقة*

تم توقيع عقد مشاركة عقارية بين شركة مصر السياحة وشركة وادي دجلة لتطوير قرية مجاويش واستغلال أرض فضاء، حيث يتضمن المشروع تطوير شامل من غرف وبنية تحتية ومطاعم وحمام سباحة ومطابخ وإقامة إسكان سياحى وتجارى وترفيهي.





وتم إبرام ملحق للتعاقد بتاريخ 2018/6/6 لتطوير القرية وفقًا لمواصفات شركة ريكسوس العالمية بمستوى 5 نجوم بالإضافة إلى استصدار رخصة البناء للأرض الفضاء رقم 239 لسنة 2019 متضمنة إنشاء عدد 3 فنادق ونماذج مختلفة للإسكان السياحى ومول تجارى.