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اقتصاد

79 مليون جنيه أرباح الإسكندرية للأدوية خلال 6 أشهر

الأحد 07/فبراير/2021 - 08:00 م
صدى البلد
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علياء فوزى
أظهرت المؤشرات المالية لشركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية،التابعة للقابضة للادوية احدى شركات قطاع الاعمال العام تراجع أرباحها 7.34 % خلال النصف الأول من العام المالي 2020/2021.

وأضافت الشركة، اليوم الأحد، أنها سجلت صافي ربح بلغ 79 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية ديسمبر الماضي، مقابل 85.26 مليون جنيه أرباحًا خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

و اشارت الشركة ، الى ارتفاع إيراداتها خلال الستة أشهر لتسجل نحو 580.21 مليون جنيه بنهاية ديسمبر، مقابل 531.4 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
 
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 وكانت الاسكندرية للأدوية و الصناعات الكيماوية سجلت صافي ربح بلغ 64.8 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية نوفمبر الماضي، مقابل 68.25 مليون جنيه أرباحًا خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال الخمسة أشهر لتسجل نحو 468.89 مليون جنيه بنهاية نوفمبر، مقابل 439.82 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

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