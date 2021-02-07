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اقتصاد

41 مليون جنيه انخفاض فى خسائر الحديد والصلب خلال 6 أشهر

الأحد 07/فبراير/2021 - 04:22 م
تراجع خسائر الحديد
تراجع خسائر الحديد و الصلب
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علياء فوزى
أظهرت المؤشرات المالية لشركة الحديد والصلب المصرية،التابعة للقابضة للصناعات المعدنية احدى شركات قطاع الاعمال العام عن النصف الأول من العام المالي الجاري، تراجع خسائر الشركة بنسبة 8.6 %.

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وقالت الشركة، اليوم الأحد، إنها سجلت خسائر بلغت 437.05 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية ديسمبر الماضي، مقابل خسائر بلغت 478.18 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.

وتابعت: "تراجعت الإيرادات خلال الستة أشهر لتسجل 555.28 مليون جنيه بنهاية ديسمبر، مقابل 583.25 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

يشار الى أن الجمعية العامة العادية لشركة الحديد والصلب المصرية، وافقت على حل وتصفية الشركة فور الانتهاء من عملية التقسيم، وتفويض رئيس الجمعية في تعيين المصفيين وتحديد أتعابهم ومدة التصفية على أن يكون المركز المالي للشركة في 31 ديسمبر 2020 أساسًا للتصفية".

وحققت شركة الحديد والصلب المصرية، خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، خسائر بلغت 274.48 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر الماضي، مقابل خسائر بلغت 367.8 مليون جنيه بالفترة المقارنة من 2019-2020.

وتراجعت مبيعات الشركة خلال الربع الأول من العام المالي الجاري إلى 237.72 مليون جنيه، مقابل مبيعات بلغت 280.31 مليون جنيه بالفترة المقارنة من العام المالي الماضي.
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