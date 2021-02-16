تعليم مطروح: جاهزون لامتحانات الفصل الدراسي الأول بالمدارس

اجتمع عاطف سلامة وكيل وزارة اجتمع عاطف سلامة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح اليوم الثلاثاء مع الدكتور محمود قاسم وكيل المديرية وإسماعيل جاتو مدير عام التعليم العام وسناء عبدالعال مدير عام الشئون المالية والإدارية ومنى ناصف مدير عام الشئون التنفيذية بمقر ديوان عام المديرية.









وتناول الاجتماع خطة العمل الخاصة باستعدادات تعليم مطروح لامتحانات الفصل الدراسي الأول في السابع والعشرين من الشهر الجاري وذلك تنفيذا لما أعلنه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم في المؤتمر الصحفي أول أمس الأحد.





وأكد وكيل الوزارة خلال الإجتماع ضرورة المتابعة الميدانية لرصد وتقييم استعدادات المدارس للامتحانات مع التأكد من تنفيذ الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الخاصة بمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد علي مدار العملية الامتحانية مع التحلي بالاخلاص والتفاني في العمل وتقدير المسئولية من اجل تحقيق امتحانات منضبطة يسودها الجدية والالتزام وتقدير المسئولية داخل المؤسسات التعليمية بجميع الإدارات التعليمية.





وأوضح سلامة أن القرارات التي أعلن عنها الدكتور الوزير تأتي في مصلحة الطالب وأولياء الأمور مؤكدًا أن الامتحانات المُجمعة التي تشمل أسئلة تغطي مناهج المواد الدراسية لكل صف تقيس قدرات خاصة للطلاب وتم تجربة هذا النمط الامتحاني من خلال امتحانات التخلف لـلصف الثالث الاعدادي العام الماضي ومضيفا أن الامتحان ستكون عبارة عن 5 فروع كل فرع خاص بمادة دراسية مشتملا أسئلة خاصة به .





وفي ذات السياق أكد مدير تعليم مطروح أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية مع تشكيل غرف عمليات فرعية بالإدارات التعليمية للتواصل المباشر مع المديرية للاطمئنان على حسن سير العملية الامتحانية مع التذليل الفوري أي عقبات تلوح في الأفق لضمان توافر كل الأجواء المناسبة لأبنائنا الطلاب وذلك وفق توجيهات السيد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.





وشدد سلامة على ضرورة العمل بروح الفريق الواحد خلال المرحلة المقبلة واستكمال منظومة العمل المؤسسي بتعليم مطروح والتي يجري تنفيذها على أرض الواقع وفق أسس علمية قويمة ورشيدة تتوافق مع الإمكانيات والقدرات الفنية والبشرية المتاحة.



