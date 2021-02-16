مصرع طفلة صغيرة بسبب توقف عضلة القلب ونيابة بلبيس تقرر تشريح الجثة

استقبل مستشفى بلبيس ، اليوم الطفلة "نوران ع" التي تبلغ من العمر خمس سنوات جثة هامدة، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وجاري تحرير محضر بالواقعة.





تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغ من مستشفى بلبيس بوصول" نوران ع ط" طفلة 5 سنوات مقيمة عزبة تابعة لقرية منية سنتا دائرة المركز جثة هامدة، وبسؤال الأب لم يتهم أحدا وبتوقيع الكشف الطبى عليها بمعرفة مفتش الصحة، تبين عدم وجود إصابات ظاهرية ولا توجد كسور، وأن سبب الوفاة توقف عضلة القلب ، إثر هبوط حاد بالدورة الدموية، وتم تحرير محضر بالواقعة.





وعلي الفور تم تشكيل فريق بحث وتبين من التحريات الأولية، أن الطفلة تعيش مع جدتها لأبيها لانفصال الأبوين، وأن جدتها خرجت لعملها وعندما عادت وجدتها ملقاة داخل صالة المنزل جثة هامدة، وبالعرض على نيابة بلبيس قررت تشريح الجثة لبيان سبب الوفاة، و قررت طلب تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها.

علي جانب أخر قررت نيابة العاشر من رمضان، اليوم، إخلاء سبيل ربة منزل إقتحمت بسيارتها مقهي وتسببت فى وفاة شخص بمنطقة الأردنية بالمدينة، بكفالة مالية 5000 جنيه.

كان اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، تلقى اخطارًا من اللواء أيمن مطر نائب مدير الأمن لقطاعى الجنوب والعاشر من رمضان، يفيد ورود بلاغ باقتحام سيارة ملاكى لمقهى بمنطقة " الأردنية " بدائرة قسم أول العاشر من رمضان ، مما أسفر عن إصابة أحد المواطنين بكدمات وكسور بأنحاء متفرقة بالجسد.

وتبين من التحريات أن السيارة كانت تقودها " س.س " 51 سنة، مقيمة بالحى 30 بمدينة العاشر من رمضان، فيما أسفر الحادث عن وفاة "حزين ض " 45 سنة، من محافظة المنيا، متأثرًا بإصابته، وتم ضبط المتهمة وعرضها على النيابة العامة للتحقيق معها.