تشمل تسعير الخدمات الطبية بطريقة عادلة.. برلماني يوضح أهمية تطبيق المنظومة الجديدة

أشاد النائب باسم حجازي، عضو لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، بجهود افتتاح المجمع الطبي المتكامل بمحافظة الاسماعلية، مؤكدا أن الرئيس السيسي منذ توليه مقاليد الحكم، والقطاع الصحي علي رأس اولوياته، معقبا: "كل الأفكار التي تؤخذ ويعمل بها في القطاع الطبي، هدفها في المقام الأول الحفاظ على الرعاية الصحية، وأيضا الحفاظ على التأمين الطبي الخاص بكل مواطن، وهذا هو الهدف السامي الذي نسعى لتحقيقه في كل الاتجاهات بداية من تطبيق التأمين الصحي الشامل، وانتهاءا بتطبيق المنظومة كلها في جميع محافظات مصر".





وقال النائب في بيان، الثلاثاء، إن منظومة التأمين الصحى الشامل تكمن أهميتها في تقديم حزمة متكاملة من الخدمات التشخيصية والعلاجية، كما أنها تتيح للمنتفع الحرية فى اختيار مقدمى الخدمة الصحية، وتعمل على تقليل الإنفاق الشخصى من المواطنين على الخدمات الصحية، وكذا الحد من الفقر بسبب المرض، فضلا عن مساهمتها فى تسعير الخدمات الطبية بطريقة عادلة.





وعن عوائد تطبيق المنظومة الطبية الجديدة على المواطن، أوضح "حجازي" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أنها ستسهم في تقديم خدمة صحية متميزة، سيحصل عليها جميع المواطنين بغض النظر عن مستواهم الاقتصادي، فضلا عن ضمان وصول الخدمة للمصريين دون تفرقة أو تمييز، معقبا: "هذه المنظومة الطبية الكاملة المتكاملة، تصب في خدمة المواطن في المقام الأول، لا سيما المواطن البسيط الذي لا يستطيع الحصول على الخدمة الصحية نظرا لتكلفتها العالية".





وأكد عضو لجنة الشئون الصحية، أن الدولة المصرية حريصة كل الحرص على تطوير القطاع الصحي وذلك من خلال إعادة تأهيل البنية التحتية المصرية ورفع كفاءة المستشفيات، علاوة على إطلاق حزمة من الإصلاحيات الصحية الشاملة للإسراع في توفير خدمة جيدة وآدمية للمواطن، لافتا الى أن الفترة القادمة ستشهد تغيرا ملحوظا وتطورات جديدة في حزمة الخدمات الطبية المقدمة للمنتفعين بنظام التامين الصحي الشامل وذلك وفقا لاحدث سبل العلاج والادوية المعتمدة عالميا، معقبا: "عوائد هذا التقدم والتطور الكبير سيظهر اثره واضحا وبشكل كبير علي المواطن في القريب العاجل"، مناشدا جميع المواطنين بضرورة أن يستشعروا عوائد هذا التقدم من خلال السعي للحصول على خدمات هذه المنظومة الشاملة والمتميزة.





جاء ذلك بعد أن افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم، الثلاثاء، المجمع الطبي المتكامل بمحافظة الإسماعيلية، وذلك ضمن عدد من المشروعات سيتم افتتاحها في قطاع الصحة.





وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن مجمع الإسماعيلية الطبي يضم مجموعة من المراكز العلاجية المتكاملة في التخصصات المختلفة وأقسام الطوارئ لتقديم الخدمات الطبية لأبناء المحافظة وفق أحدث معايير الاعتماد والجودة العالمية، بالإضافة إلى أنه يعد مركزًا رئيسيًا ضمن برنامج التأمين الصحى المتكامل للمواطنين بالمحافظة، وذلك في إطار منظومة التأمين الصحي الشامل المخطط إنشاؤها وتعميمها على مستوى الجمهورية لتوفير الرعاية الصحية المتكاملة وفقا لأعلى المعايير الطبية لجميع المصريين على مستوى الجمهورية.