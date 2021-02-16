بسبب عربة كارو.. سائق يتعرض لإصابات خطيرة إثر انقلاب سيارة نقل بالدقهلية

أصيب سائق سيارة نقل بجروح وكدمات إثر انقلابه بسيارة نقل كان يستقلها على طريق السنبلاوين /تمي الأمديد بمحافظة الدقهلية بعد اختلال عجلة القيادة بيده نتيجة تفاديه لعربة كارو.









كانت مديرية أمن الدقهلية، تلقت إخطارا يفيد بورود إشارة لمأمور مركز شرطة السنبلاوين من مستشفى السنبلاوين العام بوصول هاني صلاح عبد القادر، 46 عاما، سائق، مقيم قرية البيضاء، مصابا بكدمات بالرأس والوجة واشتباه كسر بالذراع نتيجة حاث طريق.









وبانتقال ضباط وحدة مباحث مركز شرطة السنبلاوين، إلى المستشفى، وبسؤال المصاب قرر أنه حال قيادته السيارة رقم "د ف ب 3419 نقل"، على طريق السنبلاوين /تمي الأمديد، أمام قرية الحصاينة، اختلت عجلة القيادة بيده حال تخطيه عربة كارو، مما أدى إلى انقلابه بالسيارة فى الترعة الموازية للطريق وحدوث إصابته، ولم يتهم أحدا بالتسبب فى ذلك، وأكد قيام الأهالي بانتشاله والسيارة فى حينه.







