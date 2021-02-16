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رياضة

قبل موقعة الليلة أمام برشلونة.. نيمار يدخل في نوبة بكاء

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 03:48 م
نيمار
نيمار
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محمد السعيد
أعرب النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب فريق باريس سان جيرمان، عن حزنه بسبب غيابه عن  مباراة فريقه أمام برشلونة المقرر لها الليلة، في تمام العاشرة مساء، على ملعب كامب نو، ضمن ذهاب دور الـ 16، من مسابقة دوري أبطال أوروبا.


وكتب نيمار دا سيلفا عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل "تويتر": "إنها واحدة من ثلاث مواجهات كنت أتمنى المشاركة فيها".


كان باريس سان جيرمان أعلن مؤخرا غياب نميار دا سيلفا عن صفوف الفريق، بسبب معاناته من إصابة في العضلة الضامة.


ويسعى فريق باريس سان جيرمان للثأر من ميسي ورفاقه في مباراة الليلة، بعد الريمونتادا القاسية التي تعرض لها عام 2017، حينما فاز الفريق الفرنسي في مباراة الذهاب بنتيجة أربعة أهداف دون رد، وتلقي هزيمة قاسية بنتيجة 6 أهداف مقابل هدف. 
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