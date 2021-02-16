ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

ستر ودفا.. توزيع 4800 لحاف وبطانية للأسر الأولى بالرعاية في البحيرة

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 04:10 م
جمعية الأورمان
جمعية الأورمان
Advertisements
أسماء الجنبيهي
أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، أهمية الدور الحيوي لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، والعمل جنبًا إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للمحافظة للتيسير عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية لهم.

وأشار المحافظ، إلى الدور الذى تقوم به جمعية الأورمان في خدمة المجتمع من خلال تقديم المساعدات المادية والعينية واستهداف القرى الأكثر احتياجًا، وتكثيف المساعدات بها، موجهًا بالإشراف التام من رؤساء المدن ومديرية التضامن الاجتماعي والتنسيق مع الجمعيات الخيرية ومؤسسات المجتمع المدني لضمان وصول تلك المساعدات لمستحقيها.

وقامت جمعية الأورمان بالبحيرة بتوزيع ٤٨٠٠ لحاف وبطانية على الأسر الأولى بالرعاية بنطاق المحافظة وذلك ضمن مبادرة "ستر ودفا" لمجابهة فصل الشتاء، حيث تم تحديد الحالات المستحقة والأولى بالرعاية، من خلال أبحاث ميدانية للوصول إلى الفئات المستهدفة وذلك بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي.

وكان ذلك في إطار الجهود المبذولة لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين خاصةً بالقرى الأكثر احتياجًا من خلال تقديم كافة سبل الرعاية الاجتماعية والطبية لهم تنفيذًا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة".

ستر ودفا.. توزيع 4800 لحاف وبطانية للأسر الأولى بالرعاية في البحيرة
ستر ودفا.. توزيع 4800 لحاف وبطانية للأسر الأولى بالرعاية في البحيرة
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

يحدث في البحيرة.. تركيب 29 عداد مياه للأسر الأكثر احتياجا بـ حوش عيسى

بتكلفه 330 ألف جنيه.. تسليم 22 جهازًا تعويضيًا مجانًا بالبحيرة

ستر ودفا.. الأورمان توزع بطاطين الشتاء على المحتاجين في كفر الشيخ

توزيع 1400 قطعة ملابس على الأسر الأكثر احتياجا بالبحيرة..صور

توصيل وتركيب 27 عداد مياه لمحدودى الدخل بمركزى أبو المطامير وحوش عيسى

6 أطنان لحوم مجمدة من جمعية الأورمان للأسر الأكثر احتياجًا بالبحيرة

ترشيحاتنا

إحالة 77 موظفًا للتحقيق بالبحيرة.. تفاصيل

لفظ خارج.. أحمد بلال يرد على مهاجميه بسبب مصطفى محمد

للقطاع الطبي والمعارضة وعن كورونا.. رسائل خطيرة من الرئيس السيسي خلال افتتاح مجمع الإسماعيلية الطبي

وزيرة الصحة: التأمين الصحي الشامل يلغي الإنفاق من جيب المواطن

مفاجأة موسيماني.. ماذا قالت الصحف السودانية عن مواجهة الأهلي والمريخ؟

ما تصدقوش السوشيال ميديا.. وزير التعليم: لم نرسل مواصفات امتحانات النقل «المجمعة» للمديريات حتى الآن

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في مثل هذا اليوم 16 فبراير.. حدث فارق في رحلة اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون.. شاهد

5 أمراض جلدية تصيب الأطفال.. إليك الأسباب والعلاج

كيفية خفض استهلاك البنزين في سيارتك وتوفير ثمن الوقود.. الخبراء يجيبون