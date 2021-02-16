ستر ودفا.. توزيع 4800 لحاف وبطانية للأسر الأولى بالرعاية في البحيرة

أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، أهمية الدور الحيوي لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، والعمل جنبًا إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للمحافظة للتيسير عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية لهم.



وأشار المحافظ، إلى الدور الذى تقوم به جمعية الأورمان في خدمة المجتمع من خلال تقديم المساعدات المادية والعينية واستهداف القرى الأكثر احتياجًا، وتكثيف المساعدات بها، موجهًا بالإشراف التام من رؤساء المدن ومديرية التضامن الاجتماعي والتنسيق مع الجمعيات الخيرية ومؤسسات المجتمع المدني لضمان وصول تلك المساعدات لمستحقيها.



وقامت جمعية الأورمان بالبحيرة بتوزيع ٤٨٠٠ لحاف وبطانية على الأسر الأولى بالرعاية بنطاق المحافظة وذلك ضمن مبادرة "ستر ودفا" لمجابهة فصل الشتاء، حيث تم تحديد الحالات المستحقة والأولى بالرعاية، من خلال أبحاث ميدانية للوصول إلى الفئات المستهدفة وذلك بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي.