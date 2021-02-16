إصابة شخصين فى حريق داخل مطعم بالمنصورة

اصيب شخصان فى حريق هائل شب داخل مطعم بشارع الجمهورية بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية عصر اليوم الثلاثاء، نتيجة انفجار أنبوبة غاز، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على النيران.





وكان اخطارا قد ورد لمديرية امن الدقهلية يفيد، بورود بلاغ من شرطة النجدة بنشوب حريق هائل بمطعم "الدمياطى " على شارع الجمهورية بمدينة المنصورة بالقرب من مبنى مديرية الأمن.





وعلى الفور انتقل ضباط مباحث قسم أول المنصورة وسيارات الإطفاء إلى مكان الحريق وتم السيطرة علي الحريق والذى اسفر عن إصابة شخصين من العاملين فى المكان.



