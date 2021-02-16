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ديني

الأزهر: إلغاء الامتحانات الشفوية لجميع طلاب المعاهد

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 04:54 م
الأزهر: الغاء الامتحانات
الأزهر: الغاء الامتحانات الشفوية لجميع طلاب المعاهد
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محمد شحتة
قال الشيخ صالح عباس، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، إن الاعداد داخل اللجان في الامتحانات لن تزيد عن 14 طالبا في كل لجنة، وسيتم اتباع الاجراءات اللازمة والاحترازية لحماية الطلاب والمعلمين.


وأضاف عباس، في البث المباشر للأزهر الشريف، للإجابة عن استفسارات الطلاب وأولياء الامور بشأن امتحانات العام الحالي، أن مرحلة رياض الأطفال حتى الصف الثالث الابتدائي تمت دراستهم حتى الآن ووافق شيخ الازهر على الاكتفاء بتقييم الطلاب من معلميهم، منوها بأنهم سيبدأون من الفصل الدراسي الثاني مباشرة دون اجراء امتحانات لهم.


وأشار إلى أنه تم الاتفاق على أن الامتحانات ستكون تحريرية فقط، وسيتم تعويض الامتحانات الشفوية، من خلال التقييم المستمر خلال الدراسة، منوها بأنه لا توجد امتحانات شفوية للطلاب.
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