قافلة طبية مجانية لأهالي جنيفة بالسويس يومي الأربعاء والخميس

أعلنت مديرية الصحة بالسويس عن تنظيم قافلة طبية مجانية بقرية جنيفة يومي الأربعاء والخميس 17 و18 فبراير، وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد البرعى وكيل وزارة الصحة بالسويس.





ونبهت المديرية المواطنين إلى أن الكشف مجانًا فى التخصصات الطبيه الاتيه ( أمراض باطنة - أطفال - أمراض نساء - جراحة - أمراض صدرية ).





وقال البرعي إنه يتم عمل جميع الفحوصات الطبية مثل ( التحاليل - والأشعة ) مجانًا والعلاج أيضًا على نفقة الدولة، ويتم تحويل الحالات التى تحتاج رعايه أكبر إلى مستشفى السويس العام لاستكمال العلاج.





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