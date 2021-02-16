محافظ بورسعيد يتابع سير العمل بعدد من المشروعات .. شاهد

عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد ، اليوم الثلاثاء، اجتماعا، لمتابعة سير العمل بعدد من المشروعات الجارى تنفيذها بمحافظة بورسعيد.





حضر الاجتماع المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ و المستشار إبراهيم عبد الغفار مستشار المحافظة للاستثمار .

واستعرض المحافظ مع الحضور معدلات التنفيذ الأخيرة لعدد من المشروعات الجارية، والتى تتم فى العديد من القطاعات بأحياء المحافظة فى إطار التنمية الشاملة التى تشهدها المحافظة فى الآونة الأخيرة .





وشدد محافظ بورسعيد على التنسيق التام بين كافة الجهات المعنية بالتنفيذ ، والمتابعة أولا بأول للموقف التنفيذى للمشروعات ، مؤكدا على تذليل كافة العقبات التى تساهم فى سرعة إنجاز الأعمال الجارية.



