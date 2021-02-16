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محافظات

محافظ بورسعيد يتابع سير العمل بعدد من المشروعات .. شاهد

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 06:00 م
اللواء عادل الغضبان
اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد
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كتب محمد الغزاوى
عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد ، اليوم الثلاثاء، اجتماعا، لمتابعة سير العمل بعدد من المشروعات الجارى تنفيذها بمحافظة بورسعيد.

حضر الاجتماع المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ و المستشار إبراهيم  عبد الغفار مستشار المحافظة للاستثمار .
 
واستعرض المحافظ  مع الحضور معدلات التنفيذ الأخيرة لعدد من المشروعات الجارية، والتى تتم فى العديد من القطاعات بأحياء المحافظة فى إطار التنمية الشاملة التى تشهدها المحافظة فى الآونة الأخيرة .

وشدد محافظ بورسعيد على التنسيق التام بين كافة الجهات المعنية بالتنفيذ ، والمتابعة أولا بأول للموقف التنفيذى للمشروعات ، مؤكدا على تذليل كافة العقبات التى تساهم فى سرعة إنجاز الأعمال الجارية.


محافظ بورسعيد يتابع سير العمل بعدد من المشروعات .. شاهد
محافظ بورسعيد يتابع سير العمل بعدد من المشروعات .. شاهد
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