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بين الناس

قطع المياه عن مناطق عزبة الهجانة لمدة 10 ساعات.. شاهد

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 06:21 م
صدى البلد
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سيد احمد
اعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة أن الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة ستقوم بتنفيذ اعمال كوبرى المعصراوى بمنطقة عزبة الهجانة الأمر الذى يستلزم معه تحويل مسار خط المياه قطر 600مم المتعارض مع اعمال الكوبرى.

وقالت الشركة سيترتب على ذلك انقطاع المياه عن مناطق عزبة الهجانة بجميع مراحلها المختلفة  اعتبارًا من الساعة العاشرة صباح  الخميس 18-2-2021 وحتى الساعة الثامنة مساء نفس اليوم ولمدة 10 ساعات.
وطالب الشركة أصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة .
وقامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

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