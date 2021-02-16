ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

خلاويص.. ليلى علوى تداعب الجمهور بـ صورة جديدة.. شاهد

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 06:28 م
صدى البلد
Advertisements
سيد احمد
نشرت الفنانة ليلى علوي عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام  صورة جديدة لها  تداعب بها متابعيها -.

وعلقت ليلى علوى على الصورة قائلة " خلاويص ".

وقدمت ليلى علوي، العديد من الأعمال الفنية الناجحة على مدار مشوارها الفني كان من بينها كل من فيلم "تجيبها كده تجيلها كده هي كده"، و"خرج ولم يعد"، و"المشاغبات الثلاثة"، و"اضحك الصورة تطلع حلوة"، والماء والخضرة والوجه الحسن"، وغيرها من الأعمال.

و قدمت عددا كبيرا من المسلسلات من بينها: "فرح ليلى"، و"هي ودافنشي"، و"نور الصباح"، و"لحظات حرجة"، و"بنت من شبرا"، و"هذا المصير"، وغيرها. 

يذكر أن ليلى علوي لأب مصري وأم يونانية، وبدأت مشوارها الفني وهي في السابعة من عمرها بالاشتراك في برامج الإذاعة والتليفزيون، وفي الخامسة عشرة من عمرها ظهرت على المسرح لأول مرة من خلال مسرحية ثماني ستات للمخرج جلال الشرقاوي.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

في عيد ميلادها.. تعرف على عمر الفنانة ليلى علوي

أخبار الفن| وفاة عمة الفنان مصطفى قمر .. بسمة وهبة تنفعل على متابعة لهذا السبب

مذيعة تهنئ ليلى علوي بعيد ميلادها: مبتكبرش وأيقونة لكل ست

فى عيد ميلادها الـ 59 .. إطلالات ليلى علوى تخفى سنها الحقيقى

رمز الجمال والأناقة.. تامر مرسي يهنئ ليلى علوى بعيد ميلادها.. صورة

ليلى علوي تهنئ المصريين بعيد الميلاد المجيد

ترشيحاتنا

نداء عاجل من الخارجية السورية لمواطنيها في الخارج

تحذير عاجل من ألمانيا لإيران بعد قرار طهران بشأن الاتفاق النووي

23 مليار جنيه.. الصحة تزف بشرى سارة لمواطني 3 محافظات

خطة جالطا سراي لـ ضمان بقاء مصطفى محمد مع الفريق

دراسة تظهر الحقيقة..هل فيتامين سي يمنع الإصابة بـ كورونا

بعد السقوط أمام صن داونز.. تدخل عاجل من تركي آل الشيخ لإنقاذ الهلال

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصنيع السيارات الطائرة.. الصين تطرح كالرمان كينج KARLMANN KING أغلى وأفخم suv في العالم | صور

دراسة تظهر الحقيقة..هل فيتامين سي يمنع الإصابة بـ كورونا

باقة أقل من 300 ألف جنيه .. أفضل 5 سيارات زيرو في هذه الفئة | صور