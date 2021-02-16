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برلمان

برلماني: إطلاق اسم مدينة الأمل على "الهجانة" دليل تطوير العشوائيات

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 06:46 م
مجلس النواب
مجلس النواب
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فريدة محمد
أشاد النائب عمرو القطامي عضو لجنة الطاقة بمجلس النواب عن دائرة أكتوبر والشيخ زايد والهرم، بتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير عزبة الهجانة والارتقاء بالأحوال المعيشية لقاطنيها، كما وجه الشكر للرئيس بعد قراره بتغيير اسم "عزبة الهجانة" إلى "مدينة الأمل".


وأضاف القطامي في بيانه الصحفي مساء اليوم أن " مدينة الامل " تعبر عن واقع جديد ، وما يحدث في الهجانة أعطى الأمل لغد جديد مشرق ومستقبل أفضل لأهالي هذه المنطقة وغيرها من المناطق العشوائية، خاصة في ظل توجه الدولة نحو تطوير هذه المناطق والارتقاء بأحوالها المعيشية.


وأضاف النائب البرلماني "الأمل والحلم تحول الى واقع على الأرض في عهد الرئيس السيسي بعد ان كان مستحيلا في عهود سابقة، موضحا ان الانجازات التي تتم الآن بمثابة تطبيق عملي لمصطلح حياة كريمة، بالتخلص من المناطق العشوائية وبناء مجتمعات حضارية تتوافر فيها خدمات متكاملة مضيفا "سيكون لهذا الأمر مردود ايجابي على مستقبل الأجيال القادمة".


كما وصف عمرو القطامي، عضو مجلس النواب، الافتتاحات الرئاسية، التي تشهدها القطاع الطبي بالمحافظات، اليوم الثلاثاء، بالمثيرة للفخر.


وأشاد القطامي، بالجهود المبذولة التي قامت بها الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي أعطى إشارة البدء لانطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل بالإسماعيلية، واصفه بالمشروع العملاق الذي تم إقراره من أجل تحسين الخدمة الطبية وتقديمها للمصريين دون تمييز حيث تمثل نظاما تكافليا اجتماعيا، تقدم من خلاله خدمات طبية ذات جودة عالية لجميع فئات المجتمع دون تمييز، وتتكفل الدولة فيه بعلاج غير القادرين، عبر حزمة متكاملة من الخدمات التشخيصية والعلاجية، وتتيح للمنتفع الحرية في اختيار مقدمي الخدمة الصحية.
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