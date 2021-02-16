التأمين الصحي الشامل: بداية من الغد يبدأ العمل في كل افتتاحات الرئيس بالإسماعيلية

قال أحمد عاطف منسق عام مشروع التأمين الصحي الشامل، إن مجمع الإسماعيلية يضمن 13 غرفة عمليات منها ثلاث غرف بنظام الكبسولة الحديثة، مضيفا أن هذا النظام سيبدأ العمل به من الغد.





وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن كل الافتتاحات التي افتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسي تبدأ العمل بداية من الغد لخدمة أهالي الإسماعيلية.





وأشار منسق عام مشروع التأمين الصحي الشامل، إلى أن مركز غسيل الكلى سينقل منطقة القناة نقلة جديدة.





افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، المجمع الطبي المتكامل بمحافظة الإسماعيلية؛ ضمن مشروعات سيتم افتتاحها في قطاع الصحة.





وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضى، إن المجمع يضم مراكز علاجية متكاملة في تخصصات مختلفة وأقسام طوارئ لتقديم الخدمات الطبية لأبناء المحافظة وفق أحدث معايير الاعتماد والجودة العالمية، بالإضافة إلى أنه يعد مركزًا رئيسيًا ضمن برنامج التأمين الصحي المتكامل للمواطنين بالمحافظة، وذلك في إطار منظومة التأمين الصحي الشامل المخطط إنشاؤها وتعميمها على مستوى الجمهورية لتوفير الرعاية الصحية المتكاملة وفقا لأعلى المعايير الطبية لجميع المصريين على مستوى الجمهورية.



