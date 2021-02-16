إيرباص A220/300.. جهاز طيران تمثيلي جديد ينضم قريبا لقطار التدريب بمصر للطيران| تفاصيل

تستعد أكاديمية مصر للطيران، لضم جهاز طيران تمثيلي جديد خلال الأسابيع القليلة القادمة، لينضم إلى أجهزة الطيران التمثيلية التي تمتلكها الأكاديمية وعددها 5 أجهزة لمختلف طرازات الطيران، لدعم دور الأكاديمية الهام في مجال التدريب لكونها مركزًا للكفاءات والخبرات المتخصصة والتى تجمع بين التأهيل العملى والخبرات التطبيقية.
وكشفت مصادر بمصر للطيران، أن الجهاز التمثيلي الجديد التي تستعد الأكاديمية لضمه خلال الأسابيع القادمة القليلة هو من طراز ايرباص A220/300 والذي تمتلك الشركة منه 12 طائرة لهذا الطراز ضمتها مؤخرًا خلال العام الماضي إلى أسطولها الجوي، ضمن الصفقة الجديدة التي كان متعاقدا عليها قبل سنوات.
تجدر الإشارة إلى أن جهاز الطيران التمثيلي الجديد لطراز إيرباص (300-A220)، من تصميم وتصنيع شركة (FlightSafety International)، بمحرك (PW1524G)، اعتماد (EASA FFS LEVEL D).
وتسعى أكاديمية مصر للطيران إلى دمج تقنيات جديدة إلى مجموعتها الكاملة من الأجهزة التدريبية، بما يتماشى أيضًا مع استراتيجية تحديث أسطول الطيران في الشركة القابضة لمصر للطيران التي تتطلب كذلك ترقية أجهزة الطيران التمثيلي في الأكاديمية من خلال تشغيل أنواع جديدة من الأجهزة التي يمكن أن تساعد الأكاديمية بشكل جيد على تقديم خدماتها التدريبية على أعلى مستوى من التقنية والجودة.
كما تسعى الأكاديمية إلى الحصول على حصة تسويقية جديدة بهدف المنافسة في مجال تدريب الطيران المختلفة (طيارين - ضيافة - مهندسين) واستهداف شركات طيران كبرى جديدة مستفيدة من تميزها في هذا المجال بين دول الجوار وكذلك الاعتمادات الدولية الممنوحة للأكاديمية، ويأتي تشغيل هذه الأجهزة المتطورة من الطيران التمثيلي بمثابة دعم كبير للأكاديمية لجذب عملاء جدد ويعكس اهتمامها في التوسع واستهداف تدريب مزيد من طياري شركات الطيران الأفريقية والعربية والأوروبية وكذلك الهندية التي تمتلك هذين الطرازين.
وضمت أكاديمية مصر للطيران مؤخرًا مع نهاية عام 2020، جهازا تمثيليا من طراز ايرباص A320Neo، والذى يعد من أحدث الأجهزة على مستوى العالم والذى تم تصنيعه من خلال أكبر الشركات المصنعة لأجهزة الطيران التمثيلي وهو مزود بأحدث نظم الحركة و الرؤية المعتمدة عالميًا و مزود بامكانية محاكاة مختلف المحركات التى تتناسب مع هذا الطراز ويتوافق مع أحدث التشريعات الدولية.
وبخصوص الجهاز التمثيلي الجديد طراز إيرباص A220/300، ضمت مصر للطيران من سبتمبر عام 2019 وحتى سبتمبر عام 2020، 12 طائرة طراز "إيرباص 300-220" ، إلى أسطول الشركة الوطنية، لتكون بديلا عن طائرات "اكسبريس" لخدمة التشغيل الداخلي والإقليمي لرحلات الشركة حيث تتميز هذه الطائرة بقدرة طيران تصل إلى 6 ساعات دون التزود بالوقود.
يتميز طراز A220 بكفاءة عالية فى استهلاك الوقود وراحة عالية للركاب من خلال هيكل الطائرة العريض، كما يجمع الطراز A220 بين أحدث التقنيات المتقدمة لتوفير ديناميكية هوائية عالية، والمواد عالية الجودة، بالإضافة إلى أحدث محركات توربوفان لشركة "برات آند ويتني" من طراز PW1500G، تعمل هذه المحركات على توفير حرق وقود بنسبة 20٪ على الأقل لكل مقعد مقارنة بطائرات الجيل السابق، وبمدى يصل إلى 3400 ميل بحرى (6،300 كم).
ويوفر الطراز الجديد للمسافرين الراحة القصوى أثناء الرحلة ، من خلال تصميمها المبتكر فى المقصورة المؤلفة من 134 مقعدًا تعد الأوسع فى الدرجة الاقتصادية بالمقارنة مع غيرها من الطائرات ضمن فئة الممر الواحد، وتتمتع الطائرة بنوافذ كبيرة لتوفير المزيد من الضوء الطبيعى للمقصورة .
تجدر الإشارة إلى أن شركة إيرباص ضمت، أكثر من 80 طائرة من طراز A220/300 لـ 5 شركات طيران إقليمية وعابرة للقارات فى كل من آسيا وأمريكيا وأفريقيا وأوروبا، الأمر الذى يبرهن على القدرة الكبيرة الذى يقدمه هذا الطراز الجديد من طائرة "إيرباص".