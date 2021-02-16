عماد الدين حسين: لا يوجد تقدم بدون نهضة في مجال الصحة

أشاد الكاتب الصحفي عماد الدين حسين عضو مجلس الشيوخ، بـ الافتتاحات التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي في مجال الصحة اليوم بـ محافظة الإسماعيلية.





وقال "حسين" في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء إنه لا يوجد تقدم بدون نهضة في مجال الصحة، ونحذر من الزيادة السكانية.

وتابع أن هناك إجراءات في الطريق للتعامل مع الزيادة السكانية ، مشيرا إلى أن المعارضة بدون وعي أمرا في غاية الخطورة في ظل وجود السوشيال ميديا.





وأكمل أننا في حاجة لزيادة الوعي في نقطة المعارضة والحديث على أساس صحيح، وإذا وجدت شيء لا تراه صحيح عليك النقد بموضوعية لا بسطحية.





افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، المجمع الطبي المتكامل بمحافظة الإسماعيلية؛ ضمن مشروعات سيتم افتتاحها في قطاع الصحة.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضى، إن المجمع يضم مراكز علاجية متكاملة في تخصصات مختلفة وأقسام طوارئ لتقديم الخدمات الطبية لأبناء المحافظة وفق أحدث معايير الاعتماد والجودة العالمية، بالإضافة إلى أنه يعد مركزًا رئيسيًا ضمن برنامج التأمين الصحي المتكامل للمواطنين بالمحافظة، وذلك في إطار منظومة التأمين الصحي الشامل المخطط إنشاؤها وتعميمها على مستوى الجمهورية لتوفير الرعاية الصحية المتكاملة وفقا لأعلى المعايير الطبية لجميع المصريين على مستوى الجمهورية.



