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أحمد زيدان يشيد بافتتاحات الرئيس فى الصحة.. ويحذر من الزيادة السكانية

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 06:51 م
صدى البلد
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عادل نصار
أشاد النائب أحمد زيدان عضو مجلس النواب، بـ الافتتاحات في مجال الصحة والتي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدا أنها تأتي في وقت مهم في ظل جائحة كورونا.

وحذر زيدان، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء من الزيادة السكانية والتي تعد خطرا كبيرا على الدولة، مشيرا إلى ان الدولة تحت قيادة الرئيس السيسي تعي خطورة هذا الملف.

وتابع النائب أحمد زيدان عضو مجلس النواب، أن رغم كورونا تجد افتتاحات في مجال الصحة والتي تعد في غاية الأهمية في ظل الظروف الحالية.

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