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أحمد موسى: الزيادة السكانية مسئولية المواطنين وليس الدولة وحدها

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 07:33 م
احمد موسى
احمد موسى
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عادل نصار
قال الإعلامي أحمد موسى، إن الزيادة السكانية مسئولية المواطنين وليس الدولة وحدها، مؤكدا أن الزيادة السكانية تلتهم كل تنمية.

وطالب موسى، في برنامجه على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، التحرك السريع في هذا الملف من الجميع، وقال:علينا تقديم اقتراحات من الجميع ورجال الدين الإسلامي والمسيحي وكل الفئات.

وطالب موسى، المواطنين بمقارنة حياة المواطن الذي لديه طفلين، ومن لديه عدد كبير  من الأطفال، مؤكدا أن أخطر أزمة تواجه مصر الانفجار السكاني.

وأكد أن الدولة لم تستطع فعل أي شيء في هذا الأمر الذي يهدد الدولة المصرية بكل قوة.

وتابع الإعلامي أحمد موسى، أن الرئيس السيسي حذر اليوم من خطورة الزيادة السكانية وأثارها السلبية، مطالبا المواطنين التعامل مع الأمر بحذر شديد.

وأشار موسى، إلى أن عدد أفراد الأسرة القليلة فرص تعليم أبنائها أفضل من الأسرة الكبيرة.

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