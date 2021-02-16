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محافظات

لأول مرة بمستشفى الغردقة.. إجراء 11عملية جراحية للعيون بقسم الرمد الجديد

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 07:38 م
مستشفى الغردقة
مستشفى الغردقة
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إبراهيم جادالله
أعلن الدكتور تامر مرعى وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر عن بدء العمل لأول مرة وإجراء جراحات العيون بمستشفى الغردقة العام حيث تم إجراء 11عملية بعد افتتاح عمليات الرمد وعيادة الرمد.

ووعد مرعى باستمرار اضافة خدمات صحية جديدة بمستشفيات الصحة، حيث تم إجراء عمليات مياة بيضاء مع زرع عدسة وإزالة ورم من الحاجب وإزالة ظفره مع ترقيع الملتحمة ومسح عدسة.

قام بإجراء العمليات الفريق الطبى من الأطباء والتمريض فى وجود استاذ طب وجراحة العيون بجامعة الازهر وذلك بعد إجراء الفحوصات والكشف بعيادة الرمد الجديده.

وقدم وكيل الوزارة الشكر لجميع فريق العمل علي المجهود المبذول لصالح المرضي.

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