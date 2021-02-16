لأول مرة بمستشفى الغردقة.. إجراء 11عملية جراحية للعيون بقسم الرمد الجديد

حيث تم إجراء 11عملية بعد افتتاح عمليات الرمد وعيادة الرمد.

عن بدء العمل لأول مرة وإجراء جراحات العيون بمستشفى الغردقة العام

ووعد مرعى باستمرار اضافة خدمات صحية جديدة بمستشفيات الصحة، حيث تم إجراء عمليات مياة بيضاء مع زرع عدسة وإزالة ورم من الحاجب وإزالة ظفره مع ترقيع الملتحمة ومسح عدسة.



