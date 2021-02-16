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مرأة

بألوان الباستيل.. ريهام أيمن تتألق بالكاجوال على إنستجرام

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 07:53 م
ريهام ايمن
ريهام ايمن
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نهى هجرس
نشرت الفنانة ريهام أيمن، مجموعة من الصور الجديدة لها ، عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام"، وتألقت بإطلالة انيقة تخطف الأنظار.

وارتدت ريهام أيمن، بنطالا جذابا باللون البيج، ومرتديه معه بلوفر انيق باللون اللبني الفاتح الذى يبرز عن جمالها ورشاقتها

كما تركت شعرها البني القصير منسدلا على كتفيها بشكل الكيرلي الطبيعي الذى يتناسب مع ظهورها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت في "المكياج" على جمال بشرتها الطبيعي، ووضعت احمر للشفاه باللون البيج الناعم الذى يبرز جمالها.

ولم تتكلف بوضع كثير من الإكسسوارات، واكتفت بالظهور بإطلالتها الكاجوال الجذابة مع سلسلة حول الرقبة.
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