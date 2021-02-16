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أخبار العالم

استعدادات قصوى في لبنان لمواجهة تداعيات المنخفض الجوي

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 07:52 م
أرشيفية
أرشيفية
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محمد عثمان
أعلنت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت، اليوم الثلاثاء، عن رفع جهوزية فوجي إطفاء وحرس بيروت لمواجهة تداعيات المنخفض الجوي.

وقالت بلدية بيروت، إنه بناء على توجيهات محافظ مدينة بيروت، مروان عبود، تم رفع حالة الجهوزية لفوجي إطفاء وحرس مدينة بيروت ومصالح بلدية بيروت المعنية لمواجهة الآثار التي قد تنجم عن الأحوال الجوية غير الاعتيادية التي قد تسود البلاد طيلة هذا الاسبوع جراء المنخفض الجوي الذي من الممكن أن تشكل تداعياته خطرًا على السلامة العامة، جراء الأمطار المرافقة والعواصف الرعدية والرياح الناشطة التي تقارب سرعتها ال٦٠كلم/س.

وأهابت بلدية بيروت بالمواطنين ضرورة التقيد بالإرشادت الوقائية الصادرة عن المراجع المختصة، والتزام المنازل تنفيذًا لقرار التعبئة العامة وعدم محاولة الاقتراب من الكورنيش البحري أو الشواطئ بسبب الرياح القوية التي ستؤدي حتمًا إلى ارتفاع موج البحر وذلك حفاظا على سلامتهم.

كما ذكّرت البلدية المواطنين في مدينة بيروت عند حدوث أي طارىء، الاتصال بغرفة عمليات فوج إطفاء مدينة بيروت على رقم الطوارىء (175) من أي خط هاتف وهو بتصرف المواطنين في مدينة بيروت على مدار الـ 24 ساعة.
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