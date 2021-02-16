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تاج الدين: أمامنا تحديات كثيرة في مجال بناء النظام الصحي الجديد

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 08:07 م
الدكتور محمد عوض
الدكتور محمد عوض تاج الدين ، مستشار الرئيس لشئون الصحة
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ندى رأفت

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين ، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية ، إن الرئيس السيسي حريص ويتابع بدقة شديدة للغاية للبيانات التي تخص فيروس سي أو فيروس كورونا أو ما يخص القطاع الصحي بصفة عامة ، معقبا : " أن الرئيس يعرف جيدا كم لدينا من أجهزة تنفس صناعي في مصر ، والاحتياط الاستراتيجي الموجود في هذه الأجهزة ، وكافة الأجهزة الطبية المتاحة أو التي تحناج إليها الدولة " .

وأضاف " محمد عوض تاج الدين " في مداخلة هاتفية مع برنامج " الحياة اليوم " المُذاع على فضائية " الحياة " ، أن متابعة السيسي لهذه الملفات يعمل على بناء الدولة المؤسسي على المدى القريب والبعيد والمتوسط ، مشيرا إلى المبادرات التي وجه بها الرئيس ، من أجل الكشف المبكر عن الأمراض قبل ظهور هذه الجائحة ، وبالتالي عند تحليل هذه البيانات ، تبين لنا من يعاني من الأمراض المزمنة ، لذلك مع الإصابة بالفيروس تدخلنا معهم بشكل سريع ، من أجل أن نحد من انتشار هذا المرض والحد من عدد الوفيات .

وتابع مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية ، أن هذه البيانات التابعة للقيادة السياسية ، ساعدتنا في بناء قطاع صحي جديد ، مضيفًا أن الرئيس أيضًا لديه ملف كامل بمشروع مصر القومي لبلازما الدم بكافة تفاصيله ، معقبا : " الرئيس يتابع بشكل يومي أجزاء مختلفة من هذه الملفات ، من أجل أن تكتمل صورة البناء بشكل كاملًا " .

وأكمل " عوض " ، أن الآن نستطيع التدخل في ملفات عديدة لم تكن مطروحة من قبل ، وبذل جهود كبيرة ، مضيفًا أننا نواجه العديد من التحديات ، ولكن من خلال البنية التحتية السليمة نستطيع مواجهتها ، معقبا : " مازال أمامنا شغل وتحديات كثيرة في مجال بناء النظام الصحي الجديد " .

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