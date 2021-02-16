سامي عبد العزيز: الرئيس السيسي لا ينافق أو يبيع الوهم في خطاباته.. فيديو

قال الدكتور سامي عبد العزيز استاذ الإعلام بجامعة القاهرة، إن الرئيس السيسي يؤكد مجموعة من المبادئ التي أصبحت راسخة في أي خطاب يوجهه للرأي العام .





وأضاف سامي عبد العزيز في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"، ان الرئيس السيسي لا ينافق الرأي العام مطلقا في خطاباته".





وتابع سامي عبد العزيز :" الرئيس السيسي يؤكد أن مشكلات الدولة المصرية مسؤولية كلا من المواطن والدولة ".





وأكمل سامي عبد العزيز :" الرئيس السيسي لا يبيع الوهم ولا يخدع الناس، وفي حال وجود قرارات صعبة يعلن عن اهميتها والهدف من إقرارها".





ولفت سامي عبد العزيز:" الرئيس السيسي يؤكد على ثوابت في خطابه للرأي العام، وتدعو الاحترام"، مضيفا:" نحن نتعامل مع الزيادة السكانية بشكل موسمي ولا نتعامل مع الأمر بشكل دوري ومستمر واخر حملة موسعة لتنظيم الأسرة في مصر كانت في 2010".