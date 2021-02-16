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سامي عبد العزيز: الرئيس السيسي لا ينافق أو يبيع الوهم في خطاباته.. فيديو

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 08:27 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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هاني حسين
قال الدكتور سامي عبد العزيز  استاذ الإعلام بجامعة القاهرة، إن  الرئيس السيسي يؤكد مجموعة من المبادئ التي  أصبحت راسخة في أي خطاب يوجهه للرأي العام .

وأضاف سامي عبد العزيز  في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"، ان الرئيس السيسي لا ينافق الرأي العام مطلقا  في خطاباته".

 وتابع سامي عبد العزيز :" الرئيس السيسي يؤكد أن مشكلات الدولة المصرية مسؤولية  كلا من المواطن والدولة ".

 وأكمل سامي عبد العزيز :" الرئيس السيسي لا يبيع الوهم ولا يخدع الناس، وفي حال وجود قرارات صعبة يعلن عن اهميتها والهدف من إقرارها".

 ولفت سامي عبد العزيز:"  الرئيس السيسي يؤكد على  ثوابت في خطابه للرأي العام، وتدعو الاحترام"، مضيفا:" نحن نتعامل مع الزيادة السكانية بشكل موسمي ولا نتعامل مع الأمر بشكل دوري ومستمر واخر حملة موسعة لتنظيم الأسرة في مصر كانت في 2010".
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