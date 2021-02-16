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توك شو

الرئيس السيسى : أنا واحد منكم وعمرى ما هقولكم غير الصحيح .. فيديو

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 01:14 م
صدى البلد
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آيات أحمد
شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على ضرورة الحد من النمو السكانى، قائلًا : "يجب على كل مفكر ومثقف وسياسي أن يتناول في أحاديثه عن النمو السكاني .

وأضاف الرئيس السيسي ، خلال افتتاحه مجمع الاسماعيلية الطبي، أن المواطن يشعر بعدم السعادة وعدم الرضا نتيجة عدم قدرة الدولة على تلبية متطلباته لأن النمو السكانى يلتهم كافة الموارد.


وأوضح أن المستهدف الحقيقى ان نكون اقل من 1 ، هو انا اجيب ولادى ارميهم فى الدنيا يضيعوا منى مش عارف ااكل ولا اشرب ولا مهتم وفى الآخر نلاقى بلدنا 50 % منها عشوائيات، مضيفًا: " انا واحد منكم وعمرى ما هقولكم غير الصحيح".
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