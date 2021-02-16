الرئيس السيسى : أنا واحد منكم وعمرى ما هقولكم غير الصحيح .. فيديو

شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، على ضرورة الحد من النمو السكانى، قائلًا : "يجب على كل مفكر ومثقف وسياسي أن يتناول في أحاديثه عن النمو السكاني .





وأضاف الرئيس السيسي ، خلال افتتاحه مجمع الاسماعيلية الطبي، أن المواطن يشعر بعدم السعادة وعدم الرضا نتيجة عدم قدرة الدولة على تلبية متطلباته لأن النمو السكانى يلتهم كافة الموارد.





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وأوضح أن المستهدف الحقيقى ان نكون اقل من 1 ، هو انا اجيب ولادى ارميهم فى الدنيا يضيعوا منى مش عارف ااكل ولا اشرب ولا مهتم وفى الآخر نلاقى بلدنا 50 % منها عشوائيات، مضيفًا: " انا واحد منكم وعمرى ما هقولكم غير الصحيح".