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ديني

من دفاترهم السوداء.. "هؤلاء هم الإخوان" كتاب جديد لوزير الأوقاف

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 08:38 م
وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
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عبد الرحمن محمد
أصدرت الهيئة المصرية العامة للكتاب في إطار مشروعاتها الثقافية ضمن سلسلة إصداراتها المتميزة “رؤية” للفكر المستنير الإصدار الرابع والعشرين : “هؤلاء هم الإخوان” تقديم الدكتور محمد مختار جمعة – وزير الأوقاف .


وذكرت الهيئة، ان هذا الكتاب: يذكّر من خلال عدة مقالات وشهادات تاريخية بصفحات من دفاتر الإخوان السوداء ، وتاريخهم في الخيانة لأوطانهم ، والعمالة لأعدائها ، وعدم إيمانهم بالوطن أو الدولة الوطنية ، واستحلالهم التخريب والهدم وإراقة الدماء .


ويبّين أن هذه الجماعة حيث حلّت حلّت معها الفتن والقلاقل والانقسامات والاضطرابات ، وأنهم لا يوفون بعهد ولا وعد ، نقّاضون للعهود والمواثيق، حتى صارت التقية أخص صفاتهم ، ونقض العهود أبرز سماتهم .


كما يوضح أن هذه الجماعة حاولت مرارًا وتكرارًا تغيير جلودها مخاتلة ومخادعة ، لكنها لم تغير يومًا منهجها ولا خطها الثابت في العمالة والخيانة، فمصلحة الجماعة لديهم فوق مصلحة الوطن، ومصلحة التنظيم فوق مصلحة الأمة .
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