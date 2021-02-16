من دفاترهم السوداء.. "هؤلاء هم الإخوان" كتاب جديد لوزير الأوقاف

أصدرت الهيئة المصرية العامة للكتاب في إطار مشروعاتها الثقافية ضمن سلسلة إصداراتها المتميزة “رؤية” للفكر المستنير الإصدار الرابع والعشرين : “هؤلاء هم الإخوان” تقديم الدكتور محمد مختار جمعة – وزير الأوقاف .









وذكرت الهيئة، ان هذا الكتاب: يذكّر من خلال عدة مقالات وشهادات تاريخية بصفحات من دفاتر الإخوان السوداء ، وتاريخهم في الخيانة لأوطانهم ، والعمالة لأعدائها ، وعدم إيمانهم بالوطن أو الدولة الوطنية ، واستحلالهم التخريب والهدم وإراقة الدماء .









ويبّين أن هذه الجماعة حيث حلّت حلّت معها الفتن والقلاقل والانقسامات والاضطرابات ، وأنهم لا يوفون بعهد ولا وعد ، نقّاضون للعهود والمواثيق، حتى صارت التقية أخص صفاتهم ، ونقض العهود أبرز سماتهم .







