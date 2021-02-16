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البحوث الإسلامية: ليس من الإسلام إنجاب الأطفال وإهمالهم وعدم مراعاتهم تعليميا وصحيا

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 08:42 م
الدكتور عبد الله
الدكتور عبد الله النجار عضو مجمع البحوث الإسلامية
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عادل نصار
قال الدكتور عبد الله النجار عضو مجمع البحوث الإسلامية، إنه لا يجب إنجاب الأطفال إذا لم يتم تربيتهم تربية صحيحة، مضيفا أن لا يجب استغلال الدين كمعوق لمواجهة الزيادة السكانية.

وأضاف النجار، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامجه على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أنه لابد من السعي وراء الرزق وعدم التواكل كما أمرنا الله عز وجل.

وتابع عضو مجمع البحوث الإسلامية، أنه ليس من الإسلام إنجاب الأطفال وإهمالهم وعدم مراعاتهم تعليميا وصحيا، متابعا أن الدفاع عن الحياة الكريمة للطفل وهذا الأمر على الأب والمجتمع.

قال الدكتور عبد الله النجار عضو مجمع البحوث الإسلامية، إن الزيادة السكانية قضية على درجة كبيرة من الأهمية، مضيفا أن قضية الانجاب لا تخص الوالدين فقط ولكن تخص المجتمع أيضا.

وأضاف النجار، أن قضية الإنجاب المولي عز وجل نظمها في البداية، والمراع في النسل أن يكون قوي وقادر على حماية بلده وحضارته.

وأكد الدكتور عبد الله النجار عضو مجمع البحوث الإسلامية، أن الانجاب يخص حق الله عز وجل أولا، والمجتمع بعد ذلك، وبالتالي من حق المجتمع أن يراقب هذه القضية وأن ينظمها، مشيرا إلى أن علينا التماس الاسباب لتحقيق الرزق والسعي.


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