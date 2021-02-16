البحوث الإسلامية: قضية الإنجاب حق للمجتمع مراقبتها وتنظيمها

قال الدكتور عبد الله النجار عضو مجمع البحوث الإسلامية ، إن الزيادة السكانية قضية على درجة كبيرة من الأهمية، مضيفا أن قضية الإنجاب لا تخص الوالدين فقط ولكن تخص المجتمع أيضا.





وأضاف النجار، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامجه على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن قضية الإنجاب المولى عز وجل نظمها في البداية، والمراع في النسل أن يكون قوي وقادر على حماية بلده وحضارته.





وأكد عضو مجمع البحوث الإسلامية، أن الإنجاب يخص حق الله عز وجل أولا، والمجتمع بعد ذلك، وبالتالي من حق المجتمع أن يراقب هذه القضية وأن ينظمها، مشيرا إلى أن علينا التماس الأسباب لتحقيق الرزق والسعي.



