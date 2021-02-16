بحبك قد نور الشمس ... أحمد جمال يشارك متابعيه بصورة جديدة

من خلال حسابه بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وعلق أحمد جمال قائلا: "بحبك قد نور الشمس وقد ما ضيها دفى".





وأعلن الفنان أحمد جمال عن طرح أحدث أغانية الجديدة "بحبك" عن طريق نشر صورة الملصق الدعائي للأغنية، وصناعها من ألحانه ومن كلمات نور الدين محمد.





‏والأغنية من توزيع محمد العشي وإنتاج مزيكا.





يذكر أن آخر أعمال أحمد جمال كانت أغنية "زلزال" من كلمات نور الدين محمد ومن ألحان أحمد جمال وتوزيع الموسيقار وليد فايد، وتم تصويرها تحت إشراف المخرج شريف فرنسيس.