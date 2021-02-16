أحمد السجيني: مستقبل وطن اختار عددا من النواب للاستماع إلى مشاكل دوائرهم

قال النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه لا بد أن من نخلق وعيا لدى الناس بمخاطر الزيادة السكانية، مضيفا أن حزب مستقبل وطن اختار عدد من النواب للاستماع إلى مشاكل دوائرهم.





وأضاف السجيني، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامجه على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن هناك نهج جديد في متابعة المشاكل التي تواجه المواطنين، مشيرا إلى ان اجتماع مدبولي مع رؤساء اللجان النوعية مشاركة حقيقة.





وأكد رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن مبادرة حياة كريمة مشروع كبير يخدم المواطنين على مستوى المحافظات، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على العمل المشترك لتحقيق وظائف مستدامة لأهالي القرى.





وتابع النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن رئيس الوزراء أكد أن الحكومة تعمل بشكل جاد لمواجهة الزيادة السكانية.



