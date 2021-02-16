السجيني: مخالفات البناء إرث ثقيل جدا على الدولة وبيت الرعب

قال النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن مخالفات البناء إرث ثقيل جدًّا على الدولة، ولكن لابد من السماح بالبناء لمن حصل على رخصة وأصبح له مركز قانوني.





وأضاف "السجيني"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامجه "على مسئوليتي" المذاع عبر شاشة "صدى البلد"، مساء اليوم الثلاثاء، أن مخالفات البناء تمثل "بيت الرعب"، ولكن يجب تعديلها حتى لو تطلب الأمر تعديلا تشريعيا.







وأكد النائب، أهمية وجود وعي لدى الناس بمخاطر الزيادة السكانية، موضحا أن حزب "مستقبل وطن" اختار عددًا من النواب للاستماع إلى مشاكل دوائرهم.





ونوه بأن هناك نهجًا جديدًا في متابعة المشاكل التي تواجه المواطنين، لافتًا إلى أن اجتماع مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع رؤساء اللجان النوعية كان للمشاركة الحقيقية.





وأشار رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى أن مبادرة "حياة كريمة" مشروع كبير يخدم المواطنين على مستوى المحافظات، مشيدًا بالاتفاق على العمل المشترك لتحقيق وظائف مستدامة لأهالي القرى.





وتابع النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن رئيس مجلس الوزراء أكد أن الحكومة تعمل بشكل جاد لمواجهة الزيادة السكانية.



