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هاني الناظر يكشف كيفية منع انتشار كورونا خلال الأسبوعين المقبلين

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 09:24 م
كورونا
كورونا
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هاني حسين
حذر الدكتور هاني الناظر أستاذ الأمراض الجلدية،  من خطورة الأسبوعين المقبلين في الحرب ضد فيروس كورونا .

وقال هاني الناظر في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"، :"  هناك موجة من التقلبات الجوية  نشهدها حاليا وهناك انخفاض كبير في درجات الحرارة، وهذه الفترة  تعتبر فترة نشاط للفيروسات خاصة فيروس كورونا ".

وتابع هاني الناظر :"  الفيروسات تنشط في  درجات الحرارة المنخفضة مثل التي نشهدها حاليا في مصر، و الاسبوعين المقبلين هما اهم أسبوعين في الحرب ضد كورونا ".

واكمل هاني الناظر:"  في حال التمسك بكل الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات  سوف نعبر في الفترة المقبلة بأمان، وتنخفض أعداد المصابين  بـ كورونا".
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