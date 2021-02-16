هاني الناظر يكشف كيفية منع انتشار كورونا خلال الأسبوعين المقبلين

حذر الدكتور هاني الناظر أستاذ الأمراض الجلدية، من خطورة الأسبوعين المقبلين في الحرب ضد فيروس كورونا .





وقال هاني الناظر في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"، :" هناك موجة من التقلبات الجوية نشهدها حاليا وهناك انخفاض كبير في درجات الحرارة، وهذه الفترة تعتبر فترة نشاط للفيروسات خاصة فيروس كورونا ".





وتابع هاني الناظر :" الفيروسات تنشط في درجات الحرارة المنخفضة مثل التي نشهدها حاليا في مصر، و الاسبوعين المقبلين هما اهم أسبوعين في الحرب ضد كورونا ".



