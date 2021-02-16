لخلافات عائلية .. سائق توك توك يقتل زوجة أبيه بإحدى قرى المنصورة بـ 6 طعنات

قام سائق توك توك بقتل زوجة والده بـ 6 طعنات نافذه بسكين أثر خلافات عائلية بينهم بقرية بدواى التابعة لمركز المنصورة بالدقهلية





وكان إخطار قد ورود لمديرية امن الدقهلية يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة المنصورة من أهالى قرية بداوى التابعة للمركز يفيد بمصرع سنية أ م 42 عاما من قرية منية بدواى ومتزوجة بقرية بدواى طعنا ب 6 طعنات بسكين .





وبانتقال ضباط المباحث برئاسة المقدم احمد توفيق رئيس مباحث مركز شرطة المنصورة الى مكان البلاغ وبالفحص تبين أن القاتل يدعى إيهاب ف ع 22 عاما سائق توك توك " نجل زوجها " .



