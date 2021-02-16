ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

لخلافات عائلية .. سائق توك توك يقتل زوجة أبيه بإحدى قرى المنصورة بـ 6 طعنات

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 09:51 م
جثة
جثة
Advertisements
همت الحسينى
قام سائق توك توك بقتل زوجة والده بـ 6 طعنات نافذه بسكين أثر خلافات عائلية بينهم بقرية بدواى التابعة لمركز المنصورة بالدقهلية

وكان إخطار قد ورود لمديرية امن الدقهلية يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة المنصورة من أهالى قرية بداوى التابعة للمركز يفيد بمصرع سنية أ م 42 عاما من قرية منية بدواى ومتزوجة بقرية بدواى طعنا ب 6 طعنات بسكين .

وبانتقال ضباط المباحث برئاسة المقدم احمد توفيق رئيس مباحث مركز شرطة المنصورة الى مكان البلاغ  وبالفحص تبين أن القاتل يدعى إيهاب ف ع 22 عاما سائق توك توك " نجل زوجها "   .

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعه واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وكلفت المباحث بتحرياتها حول الواقعة.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

بلطجى يقتل شابا ويصيب آخرين أثناء محاولة سرقة في الدقهلية

لخلافات الجيرة.. إصابة 3 أشخاص في مشاجرة بين عائلتين بقرية في المنصورة

إصابة منجد على يد شقيقه بطعنه نافذه بالظهر لخلافات بينهم بإحدى قرى مركز المنصورة

العثور على طفل مقتولًا بعد يوم من اختفائه بإحدى قرى المنصورة

لخلاف على أولوية المرور .. مصرع شاب بمطواه على يد آخر في حفل زفاف

مصرع فلاح فى ظروف غامضة بإحدى قرى ميت سلسيل بالدقهلية

ترشيحاتنا

بسبب فيديو كاميرا مراقبة.. أم تكتشف أمرًا مقلقًا في غرفة نوم بناتها التوائم

تصعيد خطير.. رسالة شديدة اللهجة من أبو الغيط بشأن هجوم أربيل

قبل موقعة الليلة أمام برشلونة.. نيمار يدخل في نوبة بكاء

لفظ خارج.. أحمد بلال يرد على مهاجميه بسبب مصطفى محمد

الزمالك يستقدم أحدث جهاز استشفاء عالمي للفريق

ثلوج .. الأرصاد توضح المحافظات التى ستشهد أمطارا شديدة .. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رسميا .. سكودا تدشن إينياك سبورتلاين iV الكهربائية

تعرف على قدرات صاحبة المهام الشاقة .. لاند روفر ديفندر ووركس وإصدار خاص للمغامرات

مواصفات كيا K5 موديل 2021 .. وسعرها في السعودية