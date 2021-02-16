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أخبار العالم

الملك سلمان يتسلم رسالة مهمة من أمير الكويت.. تفاصيل

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 09:43 م
خادم الحرمين الشريفين
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان
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مـيــــس رضـــا

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رسالة خطية من الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، تتعلق بالعلاقات الثنائية الأخوية المتينة والوطيدة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة.


وتسلم الرسالة، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، خلال استقباله في مكتبه بديوان الوزارة في الرياض اليوم، وزير خارجية دولة الكويت الشيخ الدكتور أحمد ناصر محمد الصباح، الذي وصل إلى الرياض في زيارة رسمية.

 

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيز التعاون وتوسعة آفاقه في مختلف المجالات، إضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع في المنطقة والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.


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