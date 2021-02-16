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التأمين الصحي الشامل: تسجيل 3.5 مليون مواطن في المنظومة.. تفاصيل

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 09:35 م
التامين الصحي الشامل
التامين الصحي الشامل
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هاني حسين
قالت رضوى إمام، المشرف العام على الإعلام والتوعية الصحية بمشروع التأمين الصحي الشامل، إن الرئيس السيسي شهد تدشين منظومة التأمين الصحي الشامل في محافظات الإسماعيلية والأقصر وجنوب سيناء.

وأضافت رضوى إمام، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على قناة "تن"، أنه قبل البدء في تدشين منظومة التأمين الصحي يتم إعداد المحافظة تمهيدا لاستقبال المنظومة، ويتم توفير الأطقم الطبية المنفذة لمنظومة التأمين الصحي الشامل.

وتابعت رضوى إمام "تتم ميكنة المنظومة من خلال نظام إلكتروني شامل، يشمل طرق تقديم الخدمة الطبية للمواطنين".

وأكملت رضوى إمام "قمنا بدعوة المواطنين للتسجيل في المنظومة، وحتى الآن سجلنا أكثر من 3.5 مليون مواطن في محافظات المرحلة الأولى".

ولفتت رضوى غمام إلى أن "محافظة الإسماعيلية تم العمل بها على تطوير البنية التحتية لاستقبال منظومة التأمين الصحي الشامل، حيث تم رفع كفاءة 12 مستشفى و54 وحدة ومركزا".

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