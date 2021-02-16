هيئة الرعاية الصحية: التأمين الصحي الشامل سيخدم كل المواطنين ..فيديو

أكد الدكتور أحمد حماد، مدير إدارة المراجعة الداخلية بهيئة الرعاية الصحية، أن منظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد تم استكمالها في باقي محافظات المرحلة الأولى وهي "جنوب سيناء، والإسماعيلية، والأقصر" في إطار خطة الدولة للاهتمام بصحة المواطنين .





وأضاف "حماد"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" عبر فضائية "المحور"، أن المنظومة تخدم المواطنين بشكل دائم، مشيرًا إلى أنه سيكون لكل مواطن ملف بالتأمين.



