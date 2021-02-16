هيئة الرعاية الصحية: التأمين الصحي الشامل سيخدم كل المواطنين ..فيديو

أكد الدكتور أحمد حماد، مدير إدارة المراجعة الداخلية بهيئة الرعاية الصحية، أن منظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد تم استكمالها في باقي محافظات المرحلة الأولى وهي "جنوب سيناء، والإسماعيلية، والأقصر" في إطار خطة الدولة للاهتمام بصحة المواطنين.
وأضاف "حماد"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" عبر فضائية "المحور"، أن المنظومة تخدم المواطنين بشكل دائم، مشيرًا إلى أنه سيكون لكل مواطن ملف بالتأمين.
يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتح اليوم، الثلاثاء، المجمع الطبي المتكامل بمحافظة الإسماعيلية؛ ضمن مشروعات سيتم افتتاحها في قطاع الصحة.
وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضى، إن المجمع يضم مراكز علاجية متكاملة في تخصصات مختلفة وأقسام طوارئ لتقديم الخدمات الطبية لأبناء المحافظة وفق أحدث معايير الاعتماد والجودة العالمية إضافةً إلى أنه يعد مركزًا رئيسيًا ضمن برنامج التأمين الصحي المتكامل للمواطنين بالمحافظة.
وكان ذلك في إطار منظومة التأمين الصحي الشامل المخطط إنشاؤها وتعميمها على مستوى الجمهورية لتوفير الرعاية الصحية المتكاملة وفقا لأعلى المعايير الطبية لجميع المصريين على مستوى الجمهورية.