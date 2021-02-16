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حوادث

لاكتشاف علاقتها العاطفية بأحد الشباب .. انتحار فتاة بالخانكة

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 09:54 م
صدى البلد
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إبراهيم الهوارى
شهدت احدى قرى مركز الخانكة واقعة انتحار فتاة تبلغ من العمر 15 عاما حيث تخلصت الفتاة من حياتها بشنق نفسها بحبل مربوط بعرق خشبي بسطح المنزل لاكتشاف أهلها علاقتها العاطفية بأحد الشباب.

 تحرر محضر بالواقعة وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة برئاسة المستشار أحمد البوشى رئيس نيابة الخانكة لمباشرة التحقيقات والتى أمرت بندب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن وطلب تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها وسؤال أهلية المتوفية. 

تلقي اللواء حاتم الحداد مدير مباحث القليوبية إخطارا من المقدم أحمد سامي رئيس مباحث مركز شرطة الخانكة بقيام فتاة  تبلغ من العمر 15 عاما بالتخلص من حياتها بشنق نفسها بحبل مربوط بعرق خشبي بسطح المنزل لاكتشاف أهلها علاقتها العاطفية بأحد الشباب. 

تحرر محضر بالواقعة وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة برئاسة المستشار أحمد البوشى رئيس نيابة الخانكة لمباشرة التحقيقات.
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