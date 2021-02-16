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محافظات

قومي المرأة ينظم ورشة عمل للرائدات الريفيات في جامعة كفر الشيخ.. صور

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 09:53 م
ورشة عمل للرائدات
ورشة عمل للرائدات الريفيات
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محمود زيدان
نظم فرع المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ، اليوم، الثلاثاء، ورشة عمل بالتعاون مع جامعة كفر الشيخ لتدريب عدد من الرائدات الريفيات على أعمال الخياطة التطريز اليدوية.

يأتي هذا في إطار اهتمام الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة بالتمكين الاقتصادي للمرأة.

وتقدم فرع المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ، بخالص الشكر والتقدير، للواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس الجامعة، على دعمهما لأنشطة الفرع.

ونجحت ورشة العمل في تدريب عدد من الرائدات الريفيات على تصنيع والوسادات وخياطتها وتطريزها، وسط تجاوب المتدربات ومطالبتهن بعقد المزيد من مثل هذه الورش.

حاضر، خلال هذه الورشة الدكتور مروة عوض، والدكتورة منى محمود، بقسم الاقتصاد المنزلي بكلية التربية النوعية، بحضور فريدة المزين وعفاف الجمل وسعيدة كامل والدكتورة هاله نصر، أعضاء فرع المجلس القومي للمرأة بالمحافظة.
قومي المرأة ينظم ورشة عمل للرائدات الريفيات في جامعة كفر الشيخ.. صور
قومي المرأة ينظم ورشة عمل للرائدات الريفيات في جامعة كفر الشيخ.. صور
قومي المرأة ينظم ورشة عمل للرائدات الريفيات في جامعة كفر الشيخ.. صور
قومي المرأة ينظم ورشة عمل للرائدات الريفيات في جامعة كفر الشيخ.. صور
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